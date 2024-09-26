南警鷹眼發現大貨車懸掛他車號牌　接連查獲2部違規車輛

▲學甲分局兩天內連續查獲2件懸掛他車號牌行駛的交通違規案件，各別交通違規罰鍰近14萬元的代價可謂損失慘重。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警學甲警分局員警於9月24日上午，在轄內發現一輛車牌可疑的20噸大貨車行駛，經攔查後發現該車不但已逾檢註銷，還懸掛他車號牌行駛，依法制單舉發並將車輛移置保管。

學甲分局兩天內連續查獲2件懸掛他車號牌行駛的交通違規案件，除上述大貨車外，另一輛小貨車也懸掛大貨車號牌，若非執勤員警發揮鷹眼功力，專注觀察經過的各式車輛細節，是很難發現這些異樣的。

該懸掛他車號牌行駛的大貨車駕駛，並無大貨車駕照，依道路交通管理處罰條例21-1條規定未領有駕駛執照駕駛大貨車，將裁罰新台幣6萬元。若再加上裁罰車主的新台幣6萬元，無適格駕照的罰鍰就高達新台幣12萬元。此外使用他車牌照將被裁罰10800元，牌照供借他車使用則裁罰5400元，交通違規近14萬元的代價可謂損失慘重。



學甲分局提醒用路人，千萬不要以身試法。駕駛各式車輛之前要先學會正確的駕駛技能及安全認知，並考取適格駕照。車輛則務必定期檢驗，避免逾期未檢被註銷牌照。定期檢驗不僅能確保車輛各項功能達到安全標準，更能保障所有用路人的安全。罰錢事小，若因此危害其他用路人安全，才是真正罪無可赦。