「雷虎-虎科大聯合研究中心」今揭牌 　搶先發表新型無人機

▲雷虎科技投入3千萬元建置「雷虎-虎科大聯合研發中心」，由校長張信良（右）與雷虎科技董事長陳冠如代表揭牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

無人機作為現代國防的重要裝備，其關鍵零組件供應鏈的自主化對於國家安全至關重要。雷虎科技投入3000萬元研發經費設立「雷虎-虎科大聯合研究中心」今（27）日揭牌，專注於研發可變形多軸型無人機，同時揭櫫全台製無人機的研發製造的目標與決心。

雷虎科技今日搶先發表新型「可變形多軸型無人機」，主要結合多軸機的起降功能及定翼機的長時間飛行優勢。有別於目前VTOL(4旋翼起降及後推)構型，可變形多軸型無人機少了一顆後推馬達，減少重量也減少了功耗，並且在轉態過程也會減少電力消耗。可增加30%的飛行時間，在人員組裝操作過程也更為簡單，符合當前無人機的最新發展趨勢。

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虎科大校長張信良表示，虎科大推動教育部無人機產業人才及技術基地計畫，和雷虎有長久合作，雙方促成聯合研究中心，這是學校第一個和產業共構的中心，相信透過這樣的合作，能讓無人機國家隊起飛，全力推動國產無人機研發與人才培育，加速擴展國際民主供應鏈市場，成為全球無人機民主供應鏈可信賴的穩定參與者。

雷虎科技董事長陳冠如指出，虎科大在航太飛機維修、機械動力、材料科學等領域是台灣非常頂尖的學府，希望未來透過雷虎科技的支持，能將新產品、新研發的發想、驗證與商業化過程，結合中科院、經濟部以及其他部會，針對無人機研發做投入，讓老師們有所參與。

陳冠如說明，雷虎針對此次合作投入3000萬的研發經費，未來是更持續性的，不只空中無人機產品，雷虎科技近期併購以鋁合金做旅船的公司，成立了無人艇事業部，未來也將和虎科大探討，將無人載具從空中延伸到水上。

台灣希望創新公司執行長李志清表示，此次中心成立，希望透過雷虎、希望創新和虎科大的產學合作，能深化現有技術，以此為養分發展更好成果，未來也將優先錄取虎科大專業人才，發展台製飛控研發產品與技術。

▲虎科大攜手雷虎科技與台灣希望創新，全力推動國產無人機研發與人才培育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）