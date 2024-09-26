雲林移民署帶新住民體驗台味　盼傳統市場成夫妻和諧新舞台

▲移民署雲林縣服務站辦理家庭教育暨法令宣導課程，帶領新住民到傳統菜市場體驗台灣在地特有文化，讓新住民從備料上餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署雲林縣服務站結合縣府社會處、新住民社區服務山線據點，共同辦理家庭教育暨法令宣導課程，帶領新住民到傳統菜市場體驗台灣在地特有文化，讓新住民從備料上餐，考驗新住民夫妻廚藝默契，現場氣氛活絡且台味十足，讓初入境新住民上不再對傳統市場感到陌生，並拉近夫妻間的距離。

家庭教育暨法令宣導課程，以「共享食光」及「有尼有我-共創美好生活」為主題，將超台料理「三杯雞」及「控肉」所需的食材利用各式圖卡，讓新住民認識。除了採買食材作料理，服務站也邀請新住民夫妻穿上印尼國服走台步，一起縫製印尼的Batik蠟染口金包，最有趣的競賽是吃蝦餅，也是印尼國慶日的經典遊戲。

參加課程的越南新住民阮小姐開心表示，剛來台灣都很怕到菜市場，怕聽不懂台語，但現在跟大家一起，就勇敢很多了。另外大陸籍新住民薛小姐表示，小朋友都不知道台灣食材的樣子，這次帶他們一起認識，很開心先生也一起來煮飯，就知道廚房真的很熱，煮飯好辛苦，回家後吃飯都會認真吃光光。

山線據點社工師賴宗揚說明，活動採用食材圖卡，希望透過實地走訪，讓初入境新住民，不再害怕到台灣傳統菜市場採買，也不會擔心因語言的隔閡而不敢開口買菜，更讓新住民體會台灣傳統菜市場的人情味，從採買備料到最後呈現料理，讓新住民從料理互動中學習夫妻和諧關係，達到寓教於樂的目的。

▲從採買備料到最後呈現料理，讓新住民從料理互動中學習夫妻和諧關係，達到寓教於樂的目的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣服務站主任黃仲傑表示，移民署對於新住民的關懷從不間斷，透過此次活動，希望讓來到臺灣這塊土地上的新住民都能夠安居樂業，不管是臺灣的傳統市場或是印尼的童玩，都象徵著在臺灣共存共榮，共同為臺灣增添新力量。

▲從採買備料到最後呈現料理，讓新住民從料理互動中學習夫妻和諧關係，達到寓教於樂的目的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）