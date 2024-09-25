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國道詭異3死車禍！他打電話求救「有人在追我」語音中斷亡

記者鄒鎮宇／綜合報導

國道一號南下237.5公里處23日發生3死1傷車禍，案情詭異。其中廖姓女子日前遭擄，追逐間又打電話報案，而鄭姓副駕駛則在車上打電話求助，隨後發生車禍死亡，目前全案轉為刑案偵辦中。

▲中山高南下237.5Ｋ處23日深夜22時許發生嚴重車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

▲中山高南下237.5Ｋ處23日深夜22時許發生嚴重車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此案發生在23日晚間10時許，50歲廖女駕駛銀色轎車載著49歲鄭男，並沿著國道1號往南行駛，但行經237.5公里處時，遭後方黑色轎車發生追撞而噴飛，廖女當場拋飛車外慘死，鄭男則受困車內傷重不治，後方黑色車輛的22歲蕭姓男子倒臥路邊死亡，乘客23歲邱男則鎖骨骨折。

據《中時新聞網》報導，鄭男同事25日表示，鄭男在國道被追逐時曾打電話給計程車行的同事，語氣非常緊張地說「有人在追我、怎麼辦？」但同事的建議還沒說完就聽到巨響，隨後語音中斷。

鄭男的同居人25日也在靈堂表示，她不認識廖女，當晚她不斷打電話給鄭，但對方都沒接， 讓她很生氣。此外，鄭男則是一名多元計程車司機，而車為鄭男親友所有，不知道為何廖女會開著別人的車。

▲▼國道雲林3死車禍，死者廖女家屬認為案情不單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖姓女死者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據悉，廖女家屬在事發後透露，廖女曾在中秋節前夕遭擄，加上這次廖女在車禍前報案「遭人逼車」，因此懷疑案情不單純，希望警方深入調查。

此案疑點重重，西螺警分局也已聯繫家屬還原事發經過，全案正積極偵辦當中，詳細的案情仍有待調查釐清。

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