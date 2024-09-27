無人機管理新制12月上路　民航局：盼嘉義成檢驗「Home Base」

▲民航局今前往嘉義舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

因應無人機使用需求普及，交通部民航局今(27日)前往嘉義舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」，由國外專家分享無人機及大型先進空中交通載具的安全檢驗方法及國際法規，民航局長何淑萍強調，發展無人機是台灣的契機，希望嘉義成為台灣無人機檢驗「Home Base」。

民航局今舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」，邀請美國聯邦航空總署FAA、歐盟及日本民航局等主管機關代表和專家，與運安會及近200位國內無人機產、官、學、研代表參加。民航局長何淑萍致詞時指出，無人機活動申請案，從109年3月民航法納管前總計600餘件，現在已增加到每天50幾件。因使用越來越普及，不只使用端，製造端管理也越來越重要，修正後無人機管理規則預計今年12月1日實施。

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何淑萍表示，105年決定將無人機納管時，政策思考的前提，就是不能扼殺產業發展，在確保飛航安全下，讓無人機應用多元發展；此外，無人機檢驗監理機制要符合國際趨勢，制訂過程需要業界共同合作。希望透過論壇與國際專家的交流，汲取國際無人機檢驗經驗與方法及先進空中交通載具領域的發展趨勢，建構指引國內業者符合我國及國際法規，瞭解國外推動檢驗的機制與趨勢，台灣無人機產業才能走向國際。

▲民航局長何淑萍。（圖／民航局提供）

嘉義近年積極發展無人機產業，在政府產業發展政策鼓勵下，嘉義縣政府也籌組台灣無人機供應鏈大聯盟，創立「Drone Taiwan壯台灣」品牌，民航局因此選擇在嘉義舉辦這次國際研討會，何淑萍表示，希望透過這樣的深耕，讓嘉義成為無人機檢驗的Home Base。

根據民航局統計，目前國內註冊的無人機數量已近4萬架，從初期小型休閒娛樂用途，逐漸多元化及大型化，在物流、農業、緊急救援、軍事及空中計程車等方面快速發展。

民航局指出，希望國內業者透過交流國際間無人機及先進空中交通載具檢驗的經驗與方法，引領我國產業發展符合相關國際法規，深入瞭解國外電動垂直起降載具領域趨勢，協助國內企業拓展國際市場，推動無人機產業國際化，促使我國無人機產業在全球經濟新趨勢中具有關鍵地位。