國道3死車禍！運將生前曾打電話求救　同事悲曝：話還沒講完就撞了

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

國道一號南下237.5公里處23日發生3死1傷車禍，死者廖女家屬透露，廖女曾在追逐間報案遭逼車，而警方追查也發現案件並不單純，車禍疑似因為債務糾紛追逐而肇事。今另名死者鄭男的同居人也出面受訪，表示並不認識同車的廖女，而鄭男同事也說，兩車在追逐當下鄭男曾向同事求救，「但電話沒講完就碰一聲」，兩車發生碰撞，鄭男因此喪命，目前全案轉為刑案偵辦中。

▲國道雲林3死車禍，2車因猛烈撞擊爛成廢鐵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

這起事故發生在23日晚間10時許，50歲廖女駕駛銀色轎車載著49歲鄭男，並沿著國道1號往南行駛，但行經237.5公里處時，與一輛黑色轎車發生追撞，猛烈撞擊力道，導致廖女拋飛車外慘死，鄭男則卡在車內傷重不治；黑車的22歲蕭男倒臥路邊死亡，乘客23歲邱男則鎖骨骨折。

▲同事受訪表示，鄭男事發前曾打電話向同事求救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

不過，廖女家屬事後出面透露，整起案件疑似為兩車追逐而肇事，且廖女在追逐當下還曾報案遭逼車，而警方追查後也發現案件不單純，全案轉列為刑案偵辦當中。廖女家屬還表示，同車的鄭男與廖女並不認識，鄭男是一名多元計程車司機，而車為鄭男親友所有，不知道為何廖女會開著別人的車。

此外，鄭男的同居人及同事今現身靈堂，面對記者訪問，同居人表示並不認識廖女，根本不知道她是誰。同事則說，鄭男在兩車追逐當下也曾致電向同事求救，同事當時還建議他開至休息站，不料電話都還沒講完，就聽見碰一聲巨響，鄭男因此喪命。

由於整起案件疑點重重，還有網友在網路貼文，指廖女死前遭追債。對此，西螺警方局也已聯繫家屬還原事發經過，全案正積極偵辦當中，詳細的案情仍有待調查釐清。