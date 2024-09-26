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社會 社會焦點 保障人權

追車畫面曝光！雲林國道追撞釀3死1傷　時速190km一路狂飆

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

國道1號南下237.5K、雲林虎尾段23日深夜發生一起死亡車禍，2部自小客猛力追撞翻覆，車體嚴重變形爛毀，釀成3死1傷慘劇，2車僅有1人倖存。警方介入調查後，赫然發現整起案情不單純，疑似債務糾紛引發追車、進而釀成慘劇，目前已向法院聲押倖存的23歲邱姓男駕駛獲准，稍早2車在國道高速追逐畫面也曝光。

▲▼雲林國道追車3死，監視器畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲監視器拍下2車在國道上飛速駛過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查，在西螺經營進口蔬菜批發事業的廖女(50歲)，23日深夜10時許開車載著49歲的鄭男從台中開上國道1號，一路往南行駛；而後方邱男則開著黑色自小客、載著同行的蕭姓男子(22歲)一路尾隨追車，雙方追逐約70公里。

監視器拍下，當時廖女開著銀色小客車沿著國道高速行駛，還從中線道變換到內車道；而後方另輛黑車則是一路緊咬尾隨，見廖女變換車道後，疑似唯恐跟丟，當即跟著開往內車道，2車車速都相當快，最終在237.5K發生追撞，廖女當場拋飛慘死、鄭男則是半身露出車外傷重不治；而黑車乘客蕭男同樣重傷慘死，僅有駕駛邱男鎖骨骨折倖存。

▲▼國道雲林3死車禍，死者廖女家屬認為案情不單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2車追撞後車體嚴重扭曲變形、幾乎面目全非。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖女家屬指出，早在車禍發生約前一周，廖女前往銀行辦事時，就曾遭2名年輕人強押領錢，當時還有報案，但最終因種種因素不了了之；而這次發生追撞事故前，廖女還曾打電話報警，稱遭人逼車，不料隨後竟魂斷國道。

根據檢方調查，邱男開車在高速公路上以時速190公里的速度，狂追廖女的車輛，最終才在案發地點發生猛烈碰撞，檢方認定，邱男涉有刑法第185條第2項、第1項以他法致生公眾往來危險致人於死等罪嫌，所犯為7年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

▼死者廖女(紅衣、白衣者)疑似在外有債務糾紛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼國道雲林3死車禍，死者廖女家屬認為案情不單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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