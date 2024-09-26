技職研發典範　全球前2%頂尖科學家榜單崑山科大入榜數私科第一

▲史丹佛大學於本月份發布最新一期2023年「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）榜單，崑山科技大學共有12位教授入榜，入榜數不僅仍蟬聯全國科大第五，更連續四年維持私立科大第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

史丹佛大學於本月份發布最新一期2023年「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）榜單，崑山科技大學共有12位教授入榜，入榜數不僅仍蟬聯全國科大第五，更連續四年維持私立科大第一名，足見該校學術研發能量豐沛，實力不僅不亞於國立名門大學，還是技職科大的研發典範。

「全球前2%頂尖科學家World’s Top 2% Scientists）榜單」，我國於2023年共有1407人入選，該份榜單由史丹佛大學的專家們透過全球最大的引文摘要資料庫Scopus內容，使用六種關鍵指標進行評分。崑山科大今年延續去年的亮眼績效，持續有12位教授入選，分別是電機工程系蘇炎坤講座教授、張永昌教授、黃昭明教授、楊朝欽教授、莊英俊教授；機械工程系侯順雄教授、張文進教授、李浩榕教授、林水木教授、楊俞青教授；旅遊事業管理系吳國龍教授及電子工程系劉依政教授。

蘇炎坤講座教授為崑山科大前任校長，現為綠能科技研究中心主任，同時擔任國立成功大學智慧半導體及永續製造學院院長，其研究主要聚焦於半導體工程及元件，同時在綠能相關領域也頗下工夫，國際期刊至今共發表SCI論文761篇，論文被引用11,832次，高點論文數52篇，擁有48件國內外發明專利，也獲得IEEE Life Fellow (國際電機電子工程師學會終身會士)、OSA、SPIE Fellow等多項國際學術機構肯定，在國內則獲得中國電機工程學會、台灣真空學會及台灣光電學會獎章。

機械系侯順雄教授目前擔任崑山科大學術副校長，在能源科技、機械熱流、燃燒科技領域擁有專業技術，現任中華民國燃燒學會理事長、臺灣綠色科技產業聯盟理事長、中國機械工程學刊編輯委員、燃燒季刊總編輯，且多次擔任中華民國燃燒學會理事、中國機械工程學會高雄市分會總幹事，並於107年獲頒中國機械工程學會傑出工程教授奬。