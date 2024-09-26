時速190狂追70公里！國道3死爆200萬債務糾紛　倖存23歲男遭收押

▲中山高南下237.5公里處23日深夜發生3死1傷車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

國道1號南下237.5公里處23日深夜發生嚴重車禍！兩輛自小客車追撞翻覆，造成3死1傷，2車僅一人倖存。警方調查發現，此案非單純車禍，轉為刑案偵辦。檢方證實，全案為債務糾紛引發飛車追逐釀禍，目前已向法院聲請羈押倖存的23歲邱姓男駕駛獲准。

回顧整起事發經過，在西螺經營進口蔬菜批發事業的50歲廖女，23日深夜10時開車載著49歲鄭男沿著國道1號往南行駛，行經237.5公里處時，因不明原因與一輛黑色自小客車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，2車當場翻覆變形，其中廖女遭拋飛車外慘死，同車的鄭男則卡在車內不治，黑車內的22歲蕭男倒臥路中死亡、23歲邱男則受有鎖骨骨折等傷勢，整起事件一共造成3死1傷。

事發過後，廖女家屬提出諸多疑點指出，此案並非單純交通事故，家中沒有任何一個人認識副駕駛座上的鄭男，而廖女名下就有多台車輛，為何要開他人的車輛，另外，廖女曾在中秋節前遭擄、案發前曾向警方報案遭逼車。

鄭男的同居人也出面受訪稱，鄭男是一名多元計程車司機，車輛是鄭男親友所有，根本不認識廖女。而鄭男的同事則稱，兩車追逐當下鄭男曾打電話向同事求救，不料，電話都還沒講完就聽見撞擊巨響。

警方深入調查後，懷疑是因債務糾紛追逐釀禍，將單純車禍事故轉為刑案偵辦。檢方24日開立拘票，將邱男拘提到案，並於邱男25日晚間出院後進行偵訊，經訊問後得知，案發當晚廖女因債務問題與邱男、蕭男在台中某處商討未果後，雙方即展開追逐。據了解，飛車追逐距離長達約70公里遠，至於債務金額則為200萬元。

根據檢方調查，邱男開車在高速公路上以時速190公里的速度，狂追廖女的車輛，最終才在案發地點發生猛烈碰撞，檢方認定，邱男涉有刑法第185條第2項、第1項以他法致生公眾往來危險致人於死等罪嫌，所犯為7年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。