卓榮泰、韓國瑜為總預算會談　與會者：韓已表達會擔責任與在野溝通

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰昨（27日）宴請綠委，席間也表達希望與立法院長韓國瑜見面協調，而今日立法院會國是論壇後，兩人已經會面，詳談數十分鐘。民進黨團幹事長吳思瑤轉述，會中韓國瑜給出正面回應，表達會擔起責任，以立法院院長的高度，力求總預算在國會進行審查，並向在野兩黨遊說及溝通。

吳思瑤表示，剛剛國是論壇結束後，兩院院長就在議場後方會面了，昨天卓榮泰就邀請韓國瑜會面，針對總預算無法付委的事情共商、找出解決方法，今天一早動作很快，「剛剛已經在會議室會面，非常和氣，剛剛韓院長也請了咖啡跟蛋糕，在很好的情境下對話。」

吳思瑤指出，針對總預算案，行政院立場就是希望盡速交付審查，行政院也會以最大誠意說明相關提案，只要預算進入審查程序，國會嚴格理性監督、行政團隊絕對願意配合。

吳思瑤補充，卓榮泰也跟韓院長報告，行政團隊全面動起來，已經要求各部會首長，近期啟動對朝野幹部們說明預算，務必傳達若總預算不付委，影響新興計畫、新增預算，都會戕害國家建設跟人民福祉。

吳思瑤透露，早上談數十分鐘，韓國瑜給出正面回應，他也會擔起責任，以立法院院長的高度，力求總預算在國會進行審查，並向在野兩黨遊說及溝通，「一早就獲得很大的溫暖跟正向回應，卓榮泰也感謝韓國瑜院長。」

▼立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

