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中南部蓋大巨蛋？　卓榮泰「生蛋不易養蛋難」：若2條件成熟樂觀其成

▲民進黨立委蔡其昌爭取南部蓋巨蛋，致贈卓榮泰中職明星賽球衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委蔡其昌爭取南部蓋巨蛋，致贈卓榮泰中職明星賽球衣。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（27日）邀請行政院長卓榮泰備質詢，對於綠委蔡其昌質詢時，爭取中南部也蓋巨蛋。卓榮泰回應，個人想法是「生蛋不易、養蛋更難」，還要有專業團隊來經營，萬事俱備後才來討論可行性，地方政府要從地點提供、安全設置做全面規劃。若這兩個條件成熟，在均衡台灣的理念下，對地方發展樂觀其成。

蔡其昌質詢時指出，今年11月要舉行棒球12強比賽，要以中華職棒會長角色，謝謝教育部經費支持，也致贈院長一件明星賽台灣隊球衣，但也要特別代表中南部球迷拜託行政院，大巨蛋落成啟用後，效益非常高，無論是棒球比賽或明年逐漸展開休閒活動表現，大巨蛋檔期會很滿。

蔡其昌續指，過去擔憂大巨蛋的經濟效益，會不會變蚊子館？但數據顯示並不會有這樣的現象，且中南部天氣炎熱、甚至下雨問題，對很多市民朋友欣賞職業運動及娛樂表演產生很大困擾，中南部需要另外一顆巨蛋。

卓榮泰回應，委員來自台中，對中南部的重視可以理解，但個人想法是「生蛋不易、養蛋更難」，除選擇地點、安全考量、設備功能以及活動都要做長遠規劃，還要有專業團隊來經營，萬事俱備後才來討論可行性。

蔡其昌也追問，如果地方政府支持也有球團願意投資，行政院會贊成嗎？卓榮泰表示，這是基本要件，有球團願意當母場，地方政府就要從地點提供、安全設置做全面規劃。若這兩個條件成熟、地方也有這樣的需求，在均衡台灣的理念下，台北有大小巨蛋、高雄有小巨蛋、台南也有相關計畫，若中部有這樣的規劃也提出需求，地方發展樂觀其成。

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