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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼與韓國瑜協調　卓榮泰：已透管道誠意邀請「很快會見面」

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭藍白聯手退回程序委員會，導致此次的預算會期開議後卻無預算可審。行政院長卓榮泰近日宴請綠委時，表達希望與立法院長韓國瑜見面協調，他在今（27日）赴立法院備詢前受訪表示，非常誠意地經過正當且必要的管道，請韓院長能撥冗商談，有進度再和大家報告。

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

卓榮泰說，連續兩晚行政院都跟民進黨黨團的委員一起討論事情，除了總預算案外，也談了很多其他的法案、政策，交換很多的意見，當然有一段的時間，大家會集中在對於如何讓總預算順利付委這個工作上面。

卓榮泰強調，昨天在行政院會裡，也再度請各部會首長，要透過各種方式，跟在野黨的委員先進們說明清楚，請他們能夠支持總預算的付委，「因為我認為經過一個會期，大家互相地瞭解，彼此都能夠體認到對方的立場」。

卓榮泰表示，無論是新任的或是原任的部會首長，也在立法院裡面，看到如何跟立法委員先進們互動的一個模式，我對他們非常地有信心，他們應該可以去做一些溝通。

「當然，這個工作也不能只有部會首長，我本身要負最大的責任。」卓榮泰說，也非常誠意地經過正當且必要的管道，請韓院長能夠撥冗，商談如何面對這樣一個兩院互動的關係。

卓榮泰說，時間相當緊迫，所以會在很快的時間就可以跟韓院長來見面，那談的也不外乎未來的優先法案，以及總預算的事情。卓認為，韓院長跟他都一樣，能夠體認到在國家真正需要的時候，都應該挺身而出，「這一點容我先保留，我在跟韓院長報告、透過我們的談話之後，我們或許會對外有一個進度，再向各位來報告」。

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