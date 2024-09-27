卓榮泰曝與韓國瑜會談總預算　獲正面回應「喝過一杯溫暖的咖啡」

▲教育部長鄭英耀、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰昨（27日）宴請綠委，席間也表達希望與立法院長韓國瑜見面協調，而今日立法院會國是論壇後，兩人已經會面，詳談數十分鐘。會談後，卓榮泰備詢時透露，剛剛喝過一杯溫暖的咖啡，自己與韓院長對國家未來發展方向，基本理念相同，自己會與部會首長展現誠意，也拜託韓國瑜院長，跟大院委員以推動國家政務為首要一起努力。

立法院今邀請行政院長卓榮泰率各部會首長備質詢，國是論壇階段結束後，卓也與韓國瑜會談數十分鐘。

而在質詢階段，綠委蔡其昌詢問兩人會談狀況如何？卓榮泰回應，徵得韓院長同意，剛剛休息期間已經喝過一杯溫暖的咖啡，也談論相關事宜，韓國瑜和我對國家未來發展方向跟方式，基本的理念相同。

蔡其昌追問，所以可以協商了？卓榮泰回應，彼此都要進行很多的努力，自己跟部會首長要表現出誠意，也拜託韓國瑜院長，跟大院委員以推動國家政務為首要一起努力。

蔡其昌直言，總預算是萬事根本，社會各界重要用在人民、國家建設上，這不能開玩笑，民主國家就是要協商，不協商很多政策推動會困難，卓榮泰展現誠意、韓國瑜展現能力，這才是國家之福，樂見兩位喝咖啡，多多溝通，讓人民期待的總預算、地方政府等待的補助款順利審查。