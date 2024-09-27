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大陳文化節系列活動報名！體驗冒險遷移之旅　還可做傳統點心

▲▼已辦理 7 年系列活動，包括製作傳承大陳的特色飲食及家常菜、「大陳宴. 大陳戲」及探索大陳人的祭祀儀式。（圖／花蓮市公所提供資料照片，下同）

▲▼已辦理 7 年系列活動，包括製作傳承大陳的特色飲食及家常菜、「大陳宴. 大陳戲」及探索大陳人的祭祀儀式。（圖／花蓮市公所提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

邁入第 八年的大陳文化節，今年將以「 大陳文化節 」重返1955薪火相傳為活動主題，要帶大家感受大陳島民的遷移冒險，還要帶著大家製作大陳島傳統點心， 3場系列活動即日起開始報名，每場限額20人，花蓮市長魏嘉彥邀請您手刀來報名，一起體驗大陳文化的魅力。

▲▼已辦理 7 年系列活動，包括製作傳承大陳的特色飲食及家常菜、「大陳宴. 大陳戲」及探索大陳人的祭祀儀式。（圖／花蓮市公所提供資料照片，下同）

為了保存與推廣大陳文化，自民國 106年以來，市公所已辦理 7 年系列活動，包括有製作傳承大陳的特色飲食及家常菜、魚料理、年糕、釀造「大陳老酒」，另外還有花牌教學，及「大陳宴. 大陳戲」等，帶著大家從飲食、歷史、育樂等面向，深度認識大陳文化，2024 大陳文化節：重返1955－薪火相傳即將展開，透過活動探索大陳人的祭祀儀式與飲食習慣。

▲▼已辦理 7 年系列活動，包括製作傳承大陳的特色飲食及家常菜、「大陳宴. 大陳戲」及探索大陳人的祭祀儀式。（圖／花蓮市公所提供資料照片，下同）

「遷移冒險之旅、炒粉擂圓DIY」總共有三個場次分別是10月19日、26及11月2日， 下午13時30分至16時 登場。將帶著大家製作大陳的冬至料理--炒粉擂圓，並帶領民眾回到 1955 年 2 月 8 日撤退的那天，透過解說、互動、闖關等方式，體驗從大陳島上撤退至台灣那天所發生的事情。

▲▼已辦理 7 年系列活動，包括製作傳承大陳的特色飲食及家常菜、「大陳宴. 大陳戲」及探索大陳人的祭祀儀式。（圖／花蓮市公所提供資料照片，下同）

今年「 大陳文化節 」除有三場系列活動，還有重頭戲「 阮弼真君文化慶典 」活動， 阮弼真君是大陳人的傳統信仰，而農曆的 10 月 12 日是阮弼真君壽誕的前一日，這天大陳人會舉辦慶典及祭祀活動，今年的「阮弼真君慶典」晚會，將於國曆 11 月 12 日週二下午16時30分登場，活動內容有戲曲演出、廟會團體表演，現場還有香噴噴的大陳美食。魏嘉彥市長邀請鄉親們重返1955，跟著花蓮市公所來認識大陳文化。

活動於即日起報名，每場名額20人，每人費用350元，報名網址https://reurl.cc/VMnLaA 。詳細活動內容請上花蓮市公所官網、花蓮市文化觀光資訊網查詢 。

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大陳文化節報名體驗冒險遷移傳統點心

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