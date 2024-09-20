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職場倦怠、人際關係讓銀髮族好焦慮　南投縣辦尋回工作幸福感講座

▲南投縣銀髮族「尋找工作幸福感」講座活動開放報名。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣銀髮族「尋找工作幸福感」講座活動開放報名。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於9月27日辦理「尋找工作的幸福感講座」，邀請該縣國小退休校長郭木山擔任講師；活動自即日起開放報名，只要年滿55歲以上銀髮族或已退休人士都可以參加。

縣府社會及勞動處表示，本次講座將引導因職場倦怠、人際關係造成生活焦慮，累積過多的負面情緒者，透過輕鬆的課程設計，讓銀髮求職者學習化解壓力，重拾對工作的熱情。

活動時間地點為9月27日（五）上午8點30分在南投縣政府綜合大樓一樓（跨領域橋接創新學院暨未來教室），報名專線:049-2245580，名額有限，額滿為止，相關資訊請上FB粉絲團「南投縣政府銀髮人才服務據點」查詢。

社會及勞動處表示，截至113年8月底，全縣55歲以上銀髮人口計17萬9754人，占總人口數37.9%；為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，於110年11月成立「南投縣銀髮人才服務據點」，並致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座，未來還有青銀合作等活動，歡迎全縣55歲以上長者親臨服務據點（南投縣南投市復興路98-3號，台灣銀行南投分行對面），或撥打連絡電話049-2245580洽詢。

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