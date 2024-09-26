集集半程國際馬拉松賽明年3／9登場　即日起至12／30開放報名

▲集集半程國際馬拉松賽，即日起開放報名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025集集半程國際馬拉松賽」將於114年3月9日登場，即日起接受報名；南投縣政府和集集鎮公所指出，除賽事總獎金高達20萬元、半程馬拉松組首獎2萬元，部分報名費將捐作公益，還首度推出馬拉松限量版紀念酒，歡迎國內外愛好路跑的好朋友一起來共襄盛舉。

活動記者會25日登場，縣長許淑華表示此次賽事由集集鎮公所、亞洲馬拉松大聯盟及台灣國際馬拉松交流協會合辦，並宣布自己將參加休閒組；縣議員黃春麟、林儒暘、縣府新聞及行政處長蔡明志、集集鎮民代表會主席陳雅雯、游顥立法委員辦公室主任石智伯、馬文君立法委員辦公室秘書陳啟昭、亞洲馬拉松大聯盟主席盧瑞忠及多位鎮民代表、里長都到場參與。

集集鎮長吳大村指出，此次賽事以12大亮點迎賓，並設有多個組別、有不同的起跑時間和獎勳，讓每位參賽者都能找到適合自己的挑戰：其中半程馬拉松組全程21.10公里，採國際賽道規劃，挑戰組13.14公里諧音為「一生一世」，象徵長久的愛與承諾，適合結伴挑戰，休閒組5.20公里寓意為「我愛您」，是以愛為主題的短距離賽事，適合親子一起參與；賽道將穿越集集綠色隧道、日式集集火車站和921地震紀念館，為跑者提供既具挑戰性又充滿視覺享受的賽道。

盧瑞忠表示，明年3月9日在集集國中起跑時，預計吸引超過3000名跑者參賽，不僅是運動競賽，更是推廣集集鎮迷人風光與豐富文化的絕佳機會，賽事強調綠色環保、經濟效益和國際行銷，並申請國際賽道認證，進一步提升集集在國際上的知名度與形象，希望能順利成為國內第3個國際認證賽道。

集集鎮公所說明，當地廠商於比賽期間還將為跑者提供獨家優惠：參加者只需出示賽事號碼布，即可在Jijibanana集元果觀光工廠/農場、可倫巴民宿、集集香蕉蛋捲專賣店、比臉大雞排等多家合作店家享受特別折扣及禮遇；所有參賽者和來賓均可在賽事結束後，領取對集集地區文化和傳統致敬的限量版紀紀念酒，18歲以下需由家長簽名後領取；另鼓勵使用可重複使用的水瓶和用品，線上報名時間為即日起至12月30日止，11月25日前（集集鎮民於截止日前）完成報名程序可享早鳥優惠，相關資訊請逕洽官方網站：https://irunner.biji.co/JijiTownship2025。