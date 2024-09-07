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屏東分署森林護管員甄試...9／9開始報名…月薪最高48444

▲林業及自然保育署屏東分署舉辦森林護管員甄試 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林業及自然保育署屏東分署舉辦森林護管員甄試 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署於11月9日、10日舉辦113年度第2次森林護管員甄試，招考11名（含原住民族保障名額2名），報名日期自113年9月9日起至113年10月9日止，甄試資格放寬高中以上學歷、不限科系，如具原住民族身分者，符合國中學歷且最近5年有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗，亦可報名，錄取後每月待遇32,296元起，進用後依相關規定可逐步晉報酬薪點，最高每月待遇48,444元，並可依勤務執行情形支給山地巡護作業費；另享有年終工作獎金、勞保、勞退、健保、員工年度休假等福利，歡迎符合資格者踴躍報名。

▲林業及自然保育署屏東分署舉辦森林護管員甄試 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼巡山、滅火。

▲林業及自然保育署屏東分署舉辦森林護管員甄試 。（圖／記者陳崑福翻攝）

森林護管員甄試簡章暨報名表於9月9日公告，可至屏東分署網頁（https://pingtung.forest.gov.tw）下載，不另行販售，一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。應考人應於10月9日（星期三）前（郵戳為憑），以限時掛號郵寄至【900006屏東縣屏東市民興路39號】「農業部林業及自然保育署屏東分署森林護管員甄試試務組收」。如有任何疑義，請洽屏東分署人事室08-7236941轉273（陳小姐）。

甄試內容分為二階段，第一階段術科測驗（騎乘循環檔機車及負重跑走）於113年11月9日（星期六）舉行，成績合格者始得參加第二階段之筆試、口試，第二階段訂於113年11月10日（星期日）舉行，術科測驗、筆試及口試預定皆於臺中市舉行（甄試地點另行公告）。請考生於113年11月1日（星期五）起留意屏東分署網站公告之測驗試場位置及應注意事項等相關訊息。命題大綱與命題範例業已公告於農業部林業及自然保育署網頁（https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment），考生可上網查詢。

森林護管員工作內容為森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作，提醒有志從事山林護管工作者把握機會、儘速報考。

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