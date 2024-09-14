　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球　黃偉哲邀民眾欣賞空中美景

▲「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市觀光旅遊局首度辦理的「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，清晨一早，熱氣球繫留體驗便吸引了許多大小朋友參與，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。

▲「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，「2024濱海韶光季」是市府首度辦理的活動，本次活動首次在台南西濱引入「熱氣球繫留體驗」，今天清晨開放售票前即有民眾排隊等候，每日限量的購票名額也是早早就搶購一空。

▲「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，本次選在將軍漁港舉辦熱氣球體驗，因位處海陸交界，氣流較複雜，等待時間比預期長一些，感謝民眾的熱情支持與工作人員不斷努力，最後天空作美讓幸運的民眾，能夠在一大早搭乘熱氣球冉冉升空，俯瞰將軍漁港周邊的海港風情。

▲「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局長林國華表示，下午還有韶光市集及夕陽不插電音樂會，讓大家一邊品嚐美食、一邊享受音樂與將軍漁港迷人的夕陽景色。也邀請民眾可以順遊井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心、南鯤鯓代天府、雙春濱海遊憩區(愛莊園)、馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田(生命之樹)、青鯤鯓漁港、六孔遊客中心、七股遊客中心、七股鹽山等濱海特色景點。

▲「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局表示，本次活動特別與台南14家在地旅宿、餐飲業及觀光工廠等業者合作推出優惠，憑活動相關文宣(海報或集章卡)到配合店家消費即享優惠，實際優惠內容依店家公告為主。更多濱海韶光季活動內容，請密切注意台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團。

2024濱海韶光季活動資訊 https://reurl.cc/Dljvmj
台南旅遊網 https://www.twtainan.net/
台南旅遊臉書粉絲團 https://www.facebook.com/traveltainan

ET快訊
韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」　4顆球全現形
快訊／14縣市大雨特報！　半個台灣中獎
梁云菲「飯店陽台濕吻男友」全被拍！
情侶用「孵蛋機」太嗨！男全裸墜樓亡　家長驚：乖女兒竟會抽大麻
快訊／3縣市大雨特報　一路下到入夜
快訊／媽媽帶7歲女兒　17樓墜落雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕　劉育菁送應景文旦表感謝

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸　黃偉哲：進行調查調整職務

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司　捐贈南消五大隊災情勘查車1輛

跨團隊整合照護提升長者身心健康　花慈293病患顯著改善

台南辦理親子鐵道健走　黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

屏東里港警分局秋節送暖　關懷160戶弱勢家庭

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球　黃偉哲邀民眾欣賞空中美景

樹林長壽公園地下停車場試營運開放免費停車，解決當地停車難題

快訊／國慶焰火點亮虎尾　3分鐘美麗序曲將迎接璀璨盛典

新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

騰訊回應情侶辦公室吵架事件

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕　劉育菁送應景文旦表感謝

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸　黃偉哲：進行調查調整職務

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司　捐贈南消五大隊災情勘查車1輛

跨團隊整合照護提升長者身心健康　花慈293病患顯著改善

台南辦理親子鐵道健走　黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

屏東里港警分局秋節送暖　關懷160戶弱勢家庭

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球　黃偉哲邀民眾欣賞空中美景

樹林長壽公園地下停車場試營運開放免費停車，解決當地停車難題

快訊／國慶焰火點亮虎尾　3分鐘美麗序曲將迎接璀璨盛典

新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕　劉育菁送應景文旦表感謝

「移民吃貓狗論」還在燒！　川普又放話：驅逐海地移民

快訊／雨彈炸裂！　台南4區列一級淹水警戒

啤酒比較不會醉、睡一覺就好？醫示警「喝酒迷思」：會有隔夜醉

德軍艦通過台海　解放軍全程跟監：堅決反制一切威脅挑釁

全台六都「14處中秋合法烤肉地」！台中僅2處、台南高雄全面禁止

愷樂神隱4年突宣布當媽　羅志祥鬆口認「有送祝福」正面回應了

坐擁整片澄清湖畔景色！高雄圓山大飯店餐酒館　國宴中式小點必吃

OL與人夫同事搞曖妹「親嘴還抱抱」　裝無辜被打臉...要賠15萬

中秋沒連假「下周一準備請假嗎」　一票人爽了：直接休到918

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

地方熱門新聞

快訊／國慶焰火點亮虎尾　迎璀璨盛典

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

樹林長壽公園地下停車場免費停車

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球繫留體驗

矯正署靖安小組訓練　嘉義監獄出動無人機

融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司捐贈南消災情勘查車1輛

基隆河兩岸河濱步道串接　碇內人行吊橋今開放

桃市秋節垃圾收運不打烊　籲請落實垃圾分類

「龜吉拉」降落　2024桃園地景藝術節迴龜

防堵病媒　雲林公私部門聯手清溝

跨團隊整合照護長者健康　花慈病患成效顯著

更多熱門

相關新聞

黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

世界衛生組織（ WHO）訂每年 9月 10日為「世界自殺防治日」、10月 10 日為「世界心理健康日」，為倡導心理健康的重要性，台南市衛生局14日舉行「2024愛你好心情～親子鐵道健走行」活動，早上於新營區公誠國小開走，市長黃偉哲特地到健走起點新營公誠國小校門口，和參與健走的民眾加油打氣，議員沈家鳳也到場支持。

黃偉哲車禍瞬間曝！漆黑國道突現100kg鐵箱

黃偉哲車禍瞬間曝！漆黑國道突現100kg鐵箱

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台南正生公園暨地下停車場正式啟用

台南正生公園暨地下停車場正式啟用

善心企業合捐台南弱勢家戶320盒月餅

善心企業合捐台南弱勢家戶320盒月餅

關鍵字：

濱海韶光季熱氣球體驗黃偉哲空中美景

讀者迴響

熱門新聞

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

美國前球星手滑直播性愛過程　女伴嬌喘聲曝

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

女童8樓墜落　保全當肉墊救一命

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

即／花蓮台9線164.5k土石流！雙向阻斷

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

0056、00878、00919超狂加薪公開　想月配1萬最低不到104萬

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面