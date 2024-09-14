「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球　黃偉哲邀民眾欣賞空中美景

▲「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市觀光旅遊局首度辦理的「2024濱海韶光季」，14日於將軍漁港登場，清晨一早，熱氣球繫留體驗便吸引了許多大小朋友參與，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。

黃偉哲市長表示，「2024濱海韶光季」是市府首度辦理的活動，本次活動首次在台南西濱引入「熱氣球繫留體驗」，今天清晨開放售票前即有民眾排隊等候，每日限量的購票名額也是早早就搶購一空。

黃偉哲市長指出，本次選在將軍漁港舉辦熱氣球體驗，因位處海陸交界，氣流較複雜，等待時間比預期長一些，感謝民眾的熱情支持與工作人員不斷努力，最後天空作美讓幸運的民眾，能夠在一大早搭乘熱氣球冉冉升空，俯瞰將軍漁港周邊的海港風情。

觀光旅遊局長林國華表示，下午還有韶光市集及夕陽不插電音樂會，讓大家一邊品嚐美食、一邊享受音樂與將軍漁港迷人的夕陽景色。也邀請民眾可以順遊井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心、南鯤鯓代天府、雙春濱海遊憩區(愛莊園)、馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田(生命之樹)、青鯤鯓漁港、六孔遊客中心、七股遊客中心、七股鹽山等濱海特色景點。

觀旅局表示，本次活動特別與台南14家在地旅宿、餐飲業及觀光工廠等業者合作推出優惠，憑活動相關文宣(海報或集章卡)到配合店家消費即享優惠，實際優惠內容依店家公告為主。更多濱海韶光季活動內容，請密切注意台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團。

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