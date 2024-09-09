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月薪上看48K ！花蓮分署招考13名森林護管員　即日起報名

▲▼術科測驗含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，限時完成。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼術科測驗含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，限時完成。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署誠徵新血，將正取13名森林護管員，9月9日起至10月9日止受理通訊報名，11月9、10日舉行二階段甄試，竭誠歡迎熱愛山林、想實現護衛森林理想的夥伴踴躍報名。

▲▼術科測驗含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，限時完成。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
 花蓮分署表示，本次招考森林護管員13名，內含原住民保障名額4名，月薪自新台幣3萬2千餘元起，未來依年度考核結果逐級晉升，最高可至4萬8千餘元，另可併計高山或偏遠地區加給、山地巡護作業費等再提高津貼；工作內容包括森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護等。

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▲▼術科測驗含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，限時完成。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
 甄試資格須年滿18歲（算至考試前1日，即民國95年11月8日以前出生者），不限性別，惟屆滿65歲人員不予進用，學歷須高中以上畢業並持有證書者；另具有原住民族身分並持有證明文件者，國民中等學校畢業，最近5年具有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗也可報考。

▲▼術科測驗含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，限時完成。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
甄試分兩階段進行，第一階段為術科測驗，含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，男生於12分內、女生13分30秒，完成1,500公尺；第二階段為筆試及口試，欲報名之民眾請於9月9日起至10月9日止至花蓮分署官網（https://hualien.forest.gov.tw）事求人專區下載簡章，或親至花蓮分署及各工作站索取紙本簡章，甄試簡章不另行販售。

相關問題可洽人事室03-8325141分機209吳小姐。

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