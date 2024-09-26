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iPhone 16三大變革突破　iFixit拆解讚：歷代最好維修的蘋果手機

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

▲蘋果近期推出iPhone 16系列新機。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

維修網站iFixit拆解蘋果最新款iPhone 16系列手機，在手機可修復性評分滿分10分給出7分，稱iPhone 16系列是歷年來最好維修的蘋果手機，這主要歸功於手機設計和內部的3大變革。

第一，iPhone 16改用新型黏著劑固定電池，僅需簡單步驟讓微小電流通過之後，黏著劑就能自動分離脫膠，可輕鬆取出電池。

第二，iPhone 16 Pro的電池包裹在硬鋼外殼之中，取代軟包電池的做法降低因螺絲起子滑動不慎刺破電池的風險，起火可能性小得多。也因為Pro系列並未採用全新電池黏著劑技術，仍為傳統固定膠，因此在取出電池的過程中有可能需要撬開，而硬殼設計能讓整個流程更安全。

第三，擴大從正面或背面拆解iPhone的能力，增加尋找必須維修特定零件的便利性。這項技術在iPhone 14基本款首度出現，如今也出現在iPhone 16 Pro型號上。

維修網站iFixit把上述變化形容成維修界的重大躍進，提升維修流程的一致性與可重複性，把iPhone 16系列手機可修復評分在滿分10分之中給出7分，高於iPhone 15的4分。

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