入侵加拿大領空！神秘C型飛行物去年被F-22擊落　加國防部首度公開

▲美國空軍F-22曾經擊敗入侵加拿大領空的不明物體「UA P23」，不過相片拍攝時解析度太差。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

美國空軍一架F-22「猛禽」匿蹤戰鬥機去年2月與加拿大合作，在加拿大育空地區上空發射AIM-9X響尾蛇飛彈，將漂浮空中的C型不明飛行物體「UAP 23」成功擊落。如今，加拿大國防部在經過19個月以後，決定於近日公開該神秘物體的相片，不過相片的畫質卻非常模糊。

根據美媒《福斯新聞》，加拿大當地新聞台CTV首先依據保障訊息自由權的〈資訊取得法〉，從加拿大國防部取得該張畫質較低且模糊的相片，該張相片似乎來自於電子郵件列印輸出的副本，因此無法辨識出明確的細節。

美國國防部、加拿大國防部曾經於2023年2月2日宣布，北美防空司令部偵測到氣球狀飛行物侵入美加兩國領空，從阿拉斯加州往南飛後，穿越加拿大育空地區、卑詩省，之後進入美國蒙大拿州，隨後由美國國防部證實，氣球來自於中國。

報導指出，自從美國戰鬥機擊落中國間諜氣球後，北美防空司令部首先在阿拉斯加州上空約4萬英尺（1萬2192公尺）發現不明物體「UAP 23」，並緊急出動噴射機進行監視，最後由美國空軍F-22「猛禽」匿蹤戰鬥機於2023年2月11日擊落，而兩天前也有另一不明物體（UAP 20）在阿拉斯加北海岸附近的美國領空被擊落。

當時，加拿大總理杜魯道曾經與美國總統拜登針對不明飛行物體進行協商，最後才決定由美加兩國軍方合作，由F-22發射AIM-9X響尾蛇飛彈將之擊落。

日期註明為2023年2月11日的電子郵件表示，該不明物體看起來是圓柱形物體，上面4分之1是金屬成分，其餘則為白色，下方懸掛20英尺（6公尺）長的電線，電線吊掛某種包裹。