美巴士遭劫持！嫌「槍口對準司機」爆追逐戰　乘客多處槍傷亡

記者詹雅婷/綜合報導

美國一輛公共巴士25日凌晨遭持槍嫌犯劫持,當時車上除了司機、歹徒之外,還有2名乘客,已知事發當下,嫌犯把槍口瞄準司機。警方隨後展開大規模追捕行動約1小時,SWAT特警部隊出動登上巴士,司機爬窗逃生、嫌疑人落網,但車上2名乘客1死1傷,且死者有身上多處槍傷。

美媒ABC、KTLA等報導,25日當地凌晨0時45分左右,警方接獲一輛公共巴士遭劫持的通報,當時巴士上有人掏槍,促使司機按下緊急按鈕,車輛前方螢幕顯示「911報警」(911 call police)求救訊號。然而當警方發現巴士停靠一處地點並靠近接觸時,巴士隨即啟動,引發長達1小時的市中心追逐戰。

A gunman commandeers a Metro bus in DTLA, forcing the driver into a wild chase with LAPD before the hijacking comes to an explosive end. One hostage on the bus is shot during the overnight ordeal. Eyewitness News is live on scene with breaking updates. This morning at 6 from ABC7 pic.twitter.com/lHl9pPRSb4