美巴士遭劫持！嫌「槍口對準司機」爆追逐戰　乘客多處槍傷亡

記者詹雅婷／綜合報導

美國一輛公共巴士25日凌晨遭持槍嫌犯劫持，當時車上除了司機、歹徒之外，還有2名乘客，已知事發當下，嫌犯把槍口瞄準司機。警方隨後展開大規模追捕行動約1小時，SWAT特警部隊出動登上巴士，司機爬窗逃生、嫌疑人落網，但車上2名乘客1死1傷，且死者有身上多處槍傷。

美媒ABC、KTLA等報導，25日當地凌晨0時45分左右，警方接獲一輛公共巴士遭劫持的通報，當時巴士上有人掏槍，促使司機按下緊急按鈕，車輛前方螢幕顯示「911報警」（911 call police）求救訊號。然而當警方發現巴士停靠一處地點並靠近接觸時，巴士隨即啟動，引發長達1小時的市中心追逐戰。

A gunman commandeers a Metro bus in DTLA, forcing the driver into a wild chase with LAPD before the hijacking comes to an explosive end. One hostage on the bus is shot during the overnight ordeal. Eyewitness News is live on scene with breaking updates. This morning at 6 from ABC7 pic.twitter.com/lHl9pPRSb4 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 25, 2024

當時嫌犯持槍威脅司機，但司機冷靜應對。警方則是在路面部署多個釘條，成功刺破巴士右側輪胎，整輛車在凌晨2時10分左右停了下來。

SWAT特警部隊立刻被叫來現場處理人質事件，並成功登上巴士救人，嫌疑人隨後被捕，司機從車窗爬出逃生並未受傷，一名乘客傷勢不嚴重拒絕送醫接受治療，但另一名乘客全身多處槍傷送醫後不治。

調查人員推測，嫌犯在警方展開追捕行動之前，就已經朝死者開槍。嫌犯犯案動機尚待釐清，已知他是51歲洛杉磯人拉蒙特坎貝爾（Lamont Campbell），目前被關押在監獄中。

▼當時嫌犯持槍威脅司機，但司機冷靜應對。（示意圖／達志影像／newscom，圖中人物與新聞當事人無關）