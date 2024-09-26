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以軍若地面入侵黎巴嫩？　CNN分析：大片土地落入以色列手中

▲▼以色列戰車在以色列-加薩邊境附近行駛。（圖／路透）

▲圖為以色列戰車在加薩邊境附近行駛。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列近期轟炸黎巴嫩至少造成700人死亡、5000人受傷，參謀總長甚至放話正為可能進軍黎巴嫩做準備。CNN軍事分析師萊頓（Cedric Leighton）受訪時，針對以色列一旦對黎巴嫩展開地面入侵行動可能發生的情況做出說明。

萊頓表示，若以色列真的進軍黎巴嫩，很可能會把攻勢集中在黎巴嫩南部地區，並朝利塔尼河（Litani River）方向前進，鎖定真主黨（Hezbollah）控制的地區，屆時大片由真主黨實際控制的土地將落入以色列手中。

此前，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）向以軍表示，對黎巴嫩的空襲行動旨在摧毀真主黨的基礎設施，為以色列軍隊可能的地面入侵行動做準備。這番言論再次引發外界對黎巴嫩爆發全面戰爭的擔憂。

萊頓還說，「這很容易蔓延到黎巴嫩以外的地方」，且黎巴嫩武裝部隊預計不會在以色列地面入侵行動發揮重要作用，因為黎巴嫩軍隊並不像真主黨那麼強大。真主黨擁有伊朗的支持，獲得資金、訓練及武器，是中東地區最強大的準軍事力量之一。

不過美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）指出，以軍可能地面入侵黎巴嫩一事看起來並非迫在眉睫，美國並不希望看到任何導致情勢升溫的行動，相信還有時間與空間透過外交途徑解決問題，希望能看到避免全面戰爭的解決方案。

辛赫也說，美國軍方並未參與以色列在黎巴嫩的行動，包括情報提供等，但由於以色列與黎巴嫩真主黨之間的危險情事，美國正派遣少數軍事人員至中東。

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