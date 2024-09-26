　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「冒牌者症候群」為什麼在華人社會更普遍？3步驟幫脆弱心靈養出自信肌肉

▲悲傷。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲時常感覺自己「不夠好」嗎？（示意圖／翻攝自pakutaso.com、Pixabay）

文／康健雜誌

你是不是常懷疑自己、擔心自己沒別人說得那麼好？這種狀態被稱為「冒牌者症候群」，該如何擺脫焦慮和懷疑，練習自我肯定？

如果你時常感覺自己「不夠好」，看看你有沒有這些「冒牌者症候群（Imposter Syndrome）」特徵：

[廣告]請繼續往下閱讀...

・不斷自我懷疑：你覺得所有的成就都來自外部運氣，無法認可自己的實力

・完美主義困境：設下極高標準，卻因此感到壓力重重，擔心無法達成

・難以接受稱讚：即使取得客觀成就，仍無法真正相信自己的價值

・害怕失敗：面對挑戰時，總是感到焦慮，深怕暴露自己的「真面目」

冒牌者症候群雖然不是一種病，但這樣的困擾卻相當常見，《國際行為科學雜誌（International Journal of Behavioral Science）》的一篇文章中提到，70％的人曾有過冒牌者症候群。

「冒牌者症候群」說的是那些即便已經在專業領域有好成績的人，內心依然覺得自己不夠好，並且害怕別人發現他們「其實沒有那麼優秀」。許多名人都曾經歷過冒牌者症候群，像是前美國總統夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）、演員艾瑪‧華森（Emma Watson）、以及Meta前營運長雪莉兒‧桑德柏格（Sheryl Sandberg）都坦承自己曾有過類似的經歷。桑德柏格在她的自傳《Lean In》中提到，「外界的稱讚聲愈響亮，我就愈害怕有一天會被發現自己其實沒有那麼厲害。」

諮商心理師劉乙欣指出，「冒牌者症候群是一種深層的焦慮，讓人總覺得自己不配得上別人的稱讚，彷彿自己是在扮演一個不屬於自己的角色。」

▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

成績導向、有條件的愛恐養出「冒牌者」，易自我懷疑、否定

在華人社會中，冒牌者症候群更加普遍，可能與東亞文化的教育方式與價值觀有關。劉乙欣解釋，「華人文化強調謙虛與自律，這往往讓我們不自覺地否定自己的能力，助長了冒牌者症候群的形成。」

教養方式和成長經驗也很重要，有2種情形特別容易養成冒牌者症候群，分別是肯定的來源不穩定，以及不平等的待遇。

不少家長會以成績和表現來評估孩子的價值，劉乙欣指出，在成長過程中，孩子需要透過他人的反饋來了解自我、知道自己的價值，如果經常聽到外界的比較，會讓他漸漸懷疑自己的優勢與價值，或是父母給予的是有條件的愛，缺乏穩定、正向回饋時，就可能讓孩子容易陷入自我懷疑。

此外，不平等的待遇也會影響孩子的自我價值感。當孩子在家庭或親密關係中得不到肯定，即便付出再多，也難以「被選擇」，這種情況往往會讓他們產生焦慮，擔心自己不如他人，特別是過去許多家庭重男輕女，這樣的狀況更加明顯。

▲悲傷,難過,女孩,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

如何應對冒牌者症候群？3招練習自我接納、肯定自己

長期處於冒牌者症候群狀態，會導致過度的自我懷疑與焦慮，可能引發身心問題。該如何擺脫自我懷疑，練習自我肯定？

1.承認與接納：重新審視自己的心態，首先承認你有這樣的感受，可能有冒牌者症候群的傾向，而不是急於擺脫、撕掉這樣的標籤。

2.調整外在姿態：許多冒牌者症候群的人會在姿態上表現出某種迴避與自我保護的狀態，可能會避免與人眼神接觸、身體蜷縮，所以要有意識地調整姿態，例如保持眼神接觸、挺直腰背，這些動作也會逐漸影響你的情緒和自我價值感。

3.開啟內在對話：冒牌者症候群傾向的人，往往把注意力集中在外界，而忽略了自我對話。當你感覺自己做得不夠好時，問問自己這是誰說的？是你自己，還是某些過去的聲音？很多時候，我們會發現內心的批評來自於他人，甚至是過去的經驗，像是父母、親友對我們的評價。因此，我們需要識別這些聲音的來源，並問自己：究竟我在追求誰的認可？我是否總是在尋求某個人對我的肯定？

如果發現冒牌者症候群對生活的影響已超出掌控，不妨考慮尋求專業的心理諮商幫助，幫助你走出自我懷疑。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

ET快訊
父花千萬幫兒買台積電執行長職位　遭女富商騙光
伊甸早療中心爆虐童！6歲女被打到瘀青
快訊／NBA球星「飆風玫瑰」宣布退役
總統府防衛韌性委員會年底「桌上兵推」　明年漢光前無劇本演練
偷拍女童如廁！　國小狼師才到任12天
末日預兆？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」
雙颱接力！準「山陀兒」不排除登陸　最新預測曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍惜生命遠離他們！12星座這輩子「最不該愛的人」看前任有沒有上榜

真的沒興趣還是傲嬌作祟？12星座「斷崖式冷漠」獅子原來很受傷、天秤等你主動聯絡

全世界只有你不懂我愛你？試試對12星座的「最強暗示」讓你終結曖昧、踏入愛情殿堂

吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」讓你們愈吵感情愈甜蜜

原來跟12星座交往還有分「幾分糖」？獅子算全糖、無糖冠軍不意外

當12星座男「無限包容」4件事　不用懷疑就是「愛了愛了」

用BMI測肥胖是「快樂指數」？最新「身體圓度指數BRI」偏高者死亡風險恐高5成

年輕人「罹癌機率」和肥胖有關？醫師曝：4大關鍵原因

可愛到讓行動不便的爺爺都主動想餵！ 浪浪化身「心輔犬」幫高齡長輩重拾活力

學女星吃「極低熱量飲食」小心復胖比想像還快！醫師推「211餐盤」慢慢減更健康

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

夾娃娃機抓到卡皮巴拉！　阿金喜獲新娃叼整路回家

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

隱形胸罩不叫「Nubra」　業者揭真相：早註冊商標20多年

女生單獨上健身房遇噁男「熱情關心」　一回家忍不住哭了

買電腦卻送來電扇！移工遭詐騙慘虧10倍　防詐理財課、桌遊推出

10月起抽5千元福氣金「加碼為2次」　觀光署拼千萬國際旅客

雙颱接力！準「山陀兒」不排除登陸　北東雨最大

「冒牌者症候群」為什麼在華人社會更普遍？3步驟幫脆弱心靈養出自信肌肉

上班打瞌睡、戴耳機聽音樂！妹子被開除怒：才1次不想給老闆好過

「圓點的強迫妄想」再現！草間彌生個展12月登台　近70組作品一次看

才剛報到！她見公司「超扯1規定」想離職　一票力挺：很嚴重欸

PS5 Pro搶翻！　他花21萬獲得「保證購買資格」

隱形胸罩不叫「Nubra」　業者揭真相：早註冊商標20多年

陳晨威10轟10盜本季第一人　再追平張志豪紀錄

屋主裝潢見詭異碎布　一掀驚見「恐怖嬰屍」

KID、峮峮體驗夢幻香氛之旅 戳戳樂戳出好禮拿大獎

每天睡飽也管用！「5個方法」教你避免頭皮狂冒油

大同95.8億賣忠孝復興房地　達麗、海悅合作吃下9成

2NE1朴春暴瘦回巔峰！演唱會回歸前近況曝光　網驚：沒吃飯嗎？

女生單獨上健身房遇噁男「熱情關心」　一回家忍不住哭了

神秘男上門稱「約好換瓦斯」　翁馨儀曝驚悚過程：好險沒放他進去

林昱珉、潘文輝打秋季聯盟好事　胡金龍：比賽強度很高

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

醬油瓶見「1現象」千萬別用！營養師：恐會拉肚子

「已回購，小孩愛吃」是什麼意思？網爆共鳴

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

在「這地區」生小孩　明年起每胎可領11萬

國營妹想跳科技業　內行人急勸：想清楚

準燕子颱風「不規則走法」影響時間拉長　粉專曝3地雨彈猛烈

486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

更多熱門

相關新聞

「3大NG行為」恐讓私密處搔癢、飄異味

「3大NG行為」恐讓私密處搔癢、飄異味

近期天氣變化大，濕氣較重的環境也是影響私密肌健康的關鍵之一，如果你正面臨私密肌搔癢、分泌物較多，或是有異味的困擾，衛生棉品牌愛康教女孩們檢視自己的生活狀態，有沒有踩到這些「地雷」！

正妹營養師曝「壽司熱量圖鑑」2調味變熱量炸彈

正妹營養師曝「壽司熱量圖鑑」2調味變熱量炸彈

太閒也不好過！最幸福的「自由空閒」原來只要一點時間

太閒也不好過！最幸福的「自由空閒」原來只要一點時間

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

不只看BMI「身體圓度指數BRI」與健康更相關！

不只看BMI「身體圓度指數BRI」與健康更相關！

關鍵字：

冒牌者症候群康健雜誌心理健康完美主義

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面