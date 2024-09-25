小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長太衝擊：台灣孩子怎麼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣近視人口為全球第一，兒童占比也攀升。一名家長昨日表示，孩子班上做視力檢查，事後老師在群組公布，需要赴眼科追蹤的名單，而結果瞬間震驚他，「幾乎全班淪陷！」話題掀起討論，許多家長也憂心忡忡，直言「小孩的眼睛和牙齒，真的很花心思。」

家長昨在臉書社團「小一聯盟」發文驚呼，「夭壽喔！今天班上做視力檢查，老師在群組公布視力不及格名單，宣導家長找時間帶孩子去眼科追蹤並交回回條，我看了一下名單...幾乎全班淪陷，台灣的孩子是怎麼了？」

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同時，原PO也透露，自家孩子現在小一，有在點散瞳劑，本來就會定時追蹤，但一部分原因是爸媽都高度近視，也有高度散光，所以多少有遺傳。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「過早接觸3C產品，加上戶外活動太少」、「我兒子裸視0.3...暈倒」、「我們小一就300，閃光就200了呢」、「不論是安親班或課後輔導班的桌椅，都無法讓小孩在寫功課時保持距離書本30公分以上。若是在都市中的安親班及家庭，看遠的機會更少」、「大部分是3C從小吃到飽和安親班的關係，畢竟安親班無法用眼30分鐘休息10分鐘」、「20年前，我唸高中，整間高中的近視率是95%」、「我女兒班上只有三四個合格，文明病了，這環境不近視很難」、「我一直自信小孩3C用的時間不多，上次突然想到帶去檢查...也是近視，點散瞳中，真的跟牙齒一樣要顧好」。

根據《國際近視研究學會》2020年資料顯示，全球近視人口約在30%，台灣18-24歲者，每100人就有73人近視，18歲以下青少年近視盛行率則約87.2％，被列為世界近視前三名。

另外，國健署統計指出，2017年兒童青少年近視率，在國三已達89.3%；至於高度近視的兒童青少年（度數＞500度），小六有10.3%、國三竄升到28.0%。