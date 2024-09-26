　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首例！美紐約現任市長遭起訴　亞當斯喊不會下台抗爭到底

▲▼ 美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）。（圖／路透）

▲消息曝光後，紐約市長亞當斯宣稱清白，將抗爭到底。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報引述知情人士25日說法指出，美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）因涉貪遭起訴，相關指控預計26日由紐約南區資深檢察官威廉斯（Damian Williams）公開。消息曝光後，亞當斯發出聲明宣稱無罪，誓言將上訴到底，捍衛自身名譽。

紐約時報、politico等報導，亞當斯將成為紐約市史上第一位在任期間遭起訴的現任市長，具體指控尚未公布，但據傳與土耳其政府非法向市長競選活動提供資金，以換取土耳其駐曼哈頓領事館批准的指控有關。目前也不清楚檢方即將公布的指控，與9月4日針對多名亞當斯政府官員大規模突襲有何關聯。

就在近期，聯邦檢察官要求紐約市政府交出亞當斯政府與土耳其及其他5國之間的通訊紀錄。消息人士透露，亞當斯2021年競選團隊之前有收到傳票，要求提供競選捐款的資訊，尤其是與土耳其相關的資金訊息。

針對相關消息，亞當斯25日發布聲明宣稱無罪，不會下台，「我是無辜的」，將會竭盡所能抗爭到底。

亞當斯是員警出身，在人事任用方面並未避嫌任用親戚好友。紐約市府多名高層近期均受到聯邦調查局搜索約談，首席法律顧問索恩伯格（Lisa Zornberg）以及市警局局長卡巴（Edward Caban）先後宣布辭職。

ET快訊
不是第一次！楊繡惠被罵「賤」　節目現場爆哭開噴
時速190狂追！國道3死　倖存23歲男遭收押
楊繡惠直播大哭！　徐乃麟反問當下為何不說：我沒那麼大尾
快訊／4月女嬰活活餓死　高雄狠母現身認屍
台灣人峇里島搞詐騙！　102人押解返台
21歲女大生練車考照出事了！　媽媽頂替被抓包
美國模式預測　準燕子「登陸台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

以黎瀕臨全面戰爭　伊朗表態「不會袖手旁觀」：以色列會付出代價

日本「新首相人選」明出爐！自民黨大選9候選人、投票方式一次看

首例！美紐約現任市長遭起訴　亞當斯喊不會下台抗爭到底

北韓「第二座」核武生產基地　位於平壤近郊！每年生產10顆核彈頭

太貴了！芬蘭動物園養不起大熊貓　提前8年「還給」中國

安理會緊急會議！美法多國聯合聲明　呼籲「以黎邊境停火21天」

普丁劃紅線！　俄羅斯若遭常規飛彈攻擊「可能動用核武」

美眾院中國委員會主席：立法限制對中投資為當務之急

以色列擬進軍黎巴嫩　拜登警告：中東可能爆發「全面戰爭」

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

以黎瀕臨全面戰爭　伊朗表態「不會袖手旁觀」：以色列會付出代價

日本「新首相人選」明出爐！自民黨大選9候選人、投票方式一次看

首例！美紐約現任市長遭起訴　亞當斯喊不會下台抗爭到底

北韓「第二座」核武生產基地　位於平壤近郊！每年生產10顆核彈頭

太貴了！芬蘭動物園養不起大熊貓　提前8年「還給」中國

安理會緊急會議！美法多國聯合聲明　呼籲「以黎邊境停火21天」

普丁劃紅線！　俄羅斯若遭常規飛彈攻擊「可能動用核武」

美眾院中國委員會主席：立法限制對中投資為當務之急

以色列擬進軍黎巴嫩　拜登警告：中東可能爆發「全面戰爭」

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

「今早才做追蹤」方文琳認了罹食道癌　經紀人發聲曝最新近況！

向潘威倫致敬　統一獅號召傳統應援助威

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

北市公布酒駕累犯27名　罰鍰最高36萬是他們！

穩賺不賠！婦匯款百萬投資「還跟行員報明牌」　彰化警及時阻詐

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性克制！停止破壞和平穩定

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

「鮮乳標示」引酪農反彈！食藥署：年底前開2次會盼達共識

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備入侵

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

撞壞美軍黑鷹直升機　他提告獲賠1億

今年領46張超速罰單！　俄BMW駕駛狂飆失控「空中飛3秒」重墜地亡

全天候空襲狂炸！　以色列參謀總長：正為可能進軍黎巴嫩做準備

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

靜待8月物價指數出爐　「美股跌293點」台積電ADR、輝達收漲

失蹤34小時離奇存活！6歲童被「魔神仔」鬼藏

AI探索納斯卡沙漠發現303幅新地畫

澤倫斯基示警：普丁計劃攻擊烏克蘭核電廠

日本海上自衛隊「護衛艦」　首通過台灣海峽

更多熱門

相關新聞

美眾院中國委員會主席：立法限制對中投資為當務之急

美眾院中國委員會主席：立法限制對中投資為當務之急

美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）今天表示，該委員會的當務之急是限制美國對中投資。

憂中東衝突失控升級！　美派兵部署賽普勒斯

憂中東衝突失控升級！　美派兵部署賽普勒斯

美媒：北京支持駭客組織「鹽颱風」　入侵美有線寬頻系統

美媒：北京支持駭客組織「鹽颱風」　入侵美有線寬頻系統

債市多頭列車啟動！「投資級債」成資金焦點

債市多頭列車啟動！「投資級債」成資金焦點

不尋常！美國一周內「處死5囚」

不尋常！美國一周內「處死5囚」

關鍵字：

貪污紐約市長亞當斯土耳其美國

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面