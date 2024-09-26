首例！美紐約現任市長遭起訴　亞當斯喊不會下台抗爭到底

▲消息曝光後，紐約市長亞當斯宣稱清白，將抗爭到底。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報引述知情人士25日說法指出，美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）因涉貪遭起訴，相關指控預計26日由紐約南區資深檢察官威廉斯（Damian Williams）公開。消息曝光後，亞當斯發出聲明宣稱無罪，誓言將上訴到底，捍衛自身名譽。

紐約時報、politico等報導，亞當斯將成為紐約市史上第一位在任期間遭起訴的現任市長，具體指控尚未公布，但據傳與土耳其政府非法向市長競選活動提供資金，以換取土耳其駐曼哈頓領事館批准的指控有關。目前也不清楚檢方即將公布的指控，與9月4日針對多名亞當斯政府官員大規模突襲有何關聯。

就在近期，聯邦檢察官要求紐約市政府交出亞當斯政府與土耳其及其他5國之間的通訊紀錄。消息人士透露，亞當斯2021年競選團隊之前有收到傳票，要求提供競選捐款的資訊，尤其是與土耳其相關的資金訊息。

針對相關消息，亞當斯25日發布聲明宣稱無罪，不會下台，「我是無辜的」，將會竭盡所能抗爭到底。

亞當斯是員警出身，在人事任用方面並未避嫌任用親戚好友。紐約市府多名高層近期均受到聯邦調查局搜索約談，首席法律顧問索恩伯格（Lisa Zornberg）以及市警局局長卡巴（Edward Caban）先後宣布辭職。