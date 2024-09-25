不尋常！美國一周內「處死5囚」　伏法人數打破20年紀錄

▲德州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《美聯社》報導，美國將在一周內先後處決5名死刑犯，行刑次數異常之高，與死刑支持及使用都持續下降的多年趨勢背道而馳。

在這波處決中，南卡州20日率先執行，密蘇里州與德州的2名囚犯皆於24日伏法，阿拉巴馬州與奧克拉荷馬州也預計26日各自處死1名死囚。

華府非營利組織「死刑資訊中心」（DPC）指出，如果最後2起處決也如期進行，這將是美國20多年、也就是2003年7月迄今，首度在7天內處決5人。自最高法院1976年恢復死刑以來，處決次數也將累計達到1600次。該組織對於死刑存廢保持中立，但批評了各州的行刑方式。

專家認為，一周內安排5場死刑確實不尋常，可能是在囚犯用盡上訴手段之後，各州法院或民選官員都在差不多的時間設定日期。內布拉斯加大學法學教授伯格（Eric Berger）說，「除了巧合，我不知道還會有什麼原因。」他解釋，很多因素可能導致處決「塞車」，例如無法獲取注射死刑需要的致命藥物，或者因為處決手法太拙劣而暫停。

▲美國20世紀經常使用的電椅死刑。（圖／達志影像／美聯社）



9月20日，南卡州處決了1997年在搶劫時殺害超商店員的歐文斯（Freddie Owens），這是該州13年來第一次執行死刑。9月24日，密蘇里州處決了1998年刺殺婦女的威廉姆斯（Marcellus Williams），儘管被告律師主張檢方不當處理凶器，選擇陪審團成員時也存在程序失誤。

同樣在9月24日，德州處決了2008年殺死3月大兒子的穆利斯（Travis Mullis），他有長期精神病史，多次尋求上訴，最終在今年2月坦承「懲罰與罪行相符」。德州是美國最頻繁執行死刑的一州，穆利斯也是今年第4位伏法的德州死囚。

阿拉巴馬州預計26日執行史上第二度氮氣死刑，該州今年1月已經成為全美第一個藉此行刑的州。米勒（Alan Miller）1999年槍殺3名男子，2022年因為找不到靜脈而延遲注射死刑，如今他將被戴上面罩，強迫吸入純氮致死。

奧克拉荷馬州也預計26日處決里特爾約翰（Emmanuel Littlejohn），此人1992年搶劫時射殺無辜店長，他聲稱雖然參與犯案，卻沒有發射致命的那一槍，該州赦免假釋委員會也表決建議赦免死刑，但州長斯蒂特（Kevin Stitt）尚未做出決定。