憂中東衝突失控升級！　美派兵部署賽普勒斯

▲少量美軍部署賽普勒斯，為撤僑等任務做準備。（圖為美軍駐敘利亞軍事基地／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國官員透露，隨著以色列與真主黨間的緊張局勢急劇升級，數十名美軍已被部署到賽普勒斯，並為可能的撤離行動做準備，這包括一旦爆發全面戰爭時，將美國公民從黎巴嫩撤離的方案。美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）本周早些時候表示，美軍將「出於謹慎」在該地區部署「少量美國軍事人員」，但他拒絕透露具體人數、部署地點以及所屬軍種。

綜合外電報導，賽普勒斯曾在2006年以色列與真主黨在黎巴嫩的戰爭期間，扮演了關鍵角色，幫助數以萬計的外國公民撤離該國，提供了離境和安置的援助。賽普勒斯副政府發言人安東尼奧（Yiannis Antoniou）8月時向路透社表示，該國再次做好準備，隨時提供協助。

英國政府24日宣布，將派遣700名士兵前往賽普勒斯，以準備可能需要的英國公民撤離行動。英國首相施凱爾（Keir Starmer）呼籲英國國民立即離開黎巴嫩，並強調，「今晚我最重要的信息是，要求在黎巴嫩的英國國民立即離開。」

美國國務院也多次警告美國公民應在商業航班仍可搭乘時離開黎巴嫩。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）25日表示，美國正在「不懈努力」推動外交解決方案，以防止以色列與黎巴嫩之間爆發全面戰爭。他在紐約聯合國大會期間與海灣合作委員會（GCC）官員會面時指出，「該地區的局勢升級風險十分嚴峻，我們都高度關注。」

一名美國官員指出，「自哈瑪斯10月7日發動襲擊以來，我們離地區性戰爭的爆發已經非常接近。」目前美國最擔憂的是，伊朗作為真主黨的主要支持者是否會介入，該官員指出，伊朗尚未出手，但如果他們認為真主黨這個最有力的代理軍隊面臨失敗，他們可能會干預。