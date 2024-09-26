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美媒：北京支持駭客組織「鹽颱風」　入侵美有線寬頻系統

▲（示意圖／達志影像）

▲中國多次試圖駭入美國基礎建設網路。（示意圖／達志影像）

文／中央社

「華爾街日報」今天報導，與中國政府有關的駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon），最近幾個月已侵入美國數家網路業者，意圖竊取敏感資訊。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述不具名人士消息報導，「鹽颱風」入侵美國網路的行徑過去從未公開，調查人員發現近期駭客路徑和過去幾年與中國有關的網攻計畫相關，中國成功入侵美國與全球重要網路商電腦系統，對北京成立大型數位部隊進行網路間諜活動而言，具重要意義。

「鹽颱風」背後與中國有關的駭客滲入美國寬頻網路，目的是留在有線與寬頻系統業者的傳輸架構裡，以便獲取大數據或進行網攻。

美國官員上週曾表示，另一組來自中國、代號為「亞麻颱風」（Flax Typhoon）的駭客組織，曾侵襲擁有20多萬個伺服器、相機與各式消費電子器材的網路系統。聯邦官員在今年一月曾阻斷同樣與中國有關的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）低調滲入美國重要基建系統。

美國安全官員指稱，北京試圖深入包括淨水處理設施、機場、石油與瓦斯輸送管線等美國重要基建網路系統，當中有數次成功侵入，拜登（Joe Biden）政府官員去年還曾示警，中國網路入侵行動恐危及一般民眾性命，意圖造成社會恐慌。

報導指，駭客組織也有能力在中國國家主席習近平下令侵台時，擾亂美國遠距支持台灣的能力。美國官員也不斷說明，中國駭客低調且運作成熟，入侵美國重要基建網路可能只是冰山一角。

中國駐美大使館對報導未有回應。

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