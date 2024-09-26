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燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

（圖／CyclonicWx）

▲目前西北太平洋上的熱帶系統仍相當熱鬧。（圖／CyclonicWx）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員張竣堯表示，熱帶系統可能在周末變颱風，強度有機會中度颱風以上，下周一到下周三較接近，各地都有機會下雨；目前預估將貼近東半部外海偏北前進，貼著東部沿海移動，但仍有不確定性，還要觀察。根據國際命名，若成颱，將是今年第17號颱風「燕子」（Jebi，韓國提供，指一種鳥類）。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周五東北風影響，水氣增多，今日北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午桃園以北有局部較大雨勢，下午起東部、東南部、東北部山區有局部大雨機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張竣堯說，周五雨區稍擴大，桃園以北、東半部有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部大雨機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢機率。

張竣堯表示，周六、周日東北風再增強，加上熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北及東北部有局部大雨機率，東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，嘉義以南有局部較大雨勢機率。

張竣堯提醒，下周一到下周三熱帶系統更靠近台灣，各地都有機會下雨，北部、東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

各界相當關注的熱帶系統，張竣堯提到，目前仍為一般熱帶雲簇，這兩天有機會變成熱帶性低氣壓，可能在周末變颱風，有機會是中颱以上的強度。

張竣堯指出，目前預估該系統周末較靠近台灣東南部外海，之後貼近東半部外海一路偏北前進，貼著東部沿海移動，有些預測北上過程偏西北、有些偏北，不同路徑會有不同的影響，仍有不確定性，還要再觀察，而下周一到下周三是較接近的時間點。

▼未來一周降雨預測示意圖。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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