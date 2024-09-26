燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

▲林得恩提醒，燕子就要飛來！（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

成颱機率達80%！氣象專家林得恩提醒，準燕子颱風暴風圈大，強度也至少在中颱或以上，預估風雨最為顯著會落在下周二、下周三。

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，燕子就要飛來！從今晨最新數值模式模擬結果顯示，目前於琉球群島一帶的熱帶擾動系統的發展，最快在周六就可能會對我們造成影響，再增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率高達80%，若成颱將會是今年第17號颱風燕子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩指出，模式模擬評估，準燕子颱風暴風圈大（7級暴風圈半徑至少100公里或以上），強度也至少在中颱或以上，並逐漸向台灣靠近當中。

▼下周一起全台有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

林得恩提醒，由於接近期間，與東北風所造成的氣壓梯度快速增大，台灣北部、東北部、東部及西部沿海近岸浪湧增高，各地瞬間強陣風也會相當明顯，要特別注意預先防範；預估風雨最為顯著會落在下周二、下周三，要到下周四以後，颱風才會逐漸遠離。

各界相當關注的熱帶系統，中央氣象署預報員張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，這兩天有機會變成熱帶性低氣壓，可能在周末變颱風，有機會是中颱以上的強度。

張竣堯指出，目前預估該系統周末較靠近台灣東南部外海，之後貼近東半部外海一路偏北前進，貼著東部沿海移動，有些預測北上過程偏西北、有些偏北，不同路徑會有不同的影響，仍有不確定性，還要再觀察；而下周一到下周三是較接近的時間點，全台都有機會下雨。