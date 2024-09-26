「準燕子」大小是關鍵　這狀況更靠近台灣

▲準燕子路徑還有待觀察。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

準燕子醞釀中！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，根據歐洲模式資料，周末就會成為熱帶性低氣壓或颱風；發展後系統的大小也很關鍵，如果比較小，偏西分量就可能會比較多，也會更靠近台灣。

吳聖宇在臉書說，颱風旺季結束前最後的考驗？雖然還有變數，不過目前大部分預報模式都有預測出台灣東南方熱帶擾動發展，並且在下周靠近台灣東方海面後逐漸北上的情況，趨勢上應該是相當可信的。

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吳聖宇指出，這邊還是用大家所說的歐洲模式（ECMWF）資料來看，預估今天、周五熱帶擾動逐漸會成形；周末就會成為熱帶性低氣壓或颱風，並且往台灣東南海域靠近；下周一到下周三接近台灣東部、東北部海面；下周四後向東北遠離，下周五到下周末轉為東北季風型的天氣。

▼最新歐洲模式資料。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇提到，這個系統應該過去就是過去了，後續不會再有西南風或是低壓帶拖拖拉拉，西北太平洋颱風連續生成的旺季也要告一段落。

吳聖宇表示，目前擾動還未成形，因此預報應該還會有變化調整的機會，特別是到底會離台灣有多近？或是最接近是哪一天？可能都隨著擾動慢慢成形，預報模式比較能掌握它的發展後，整個變化過程的輪廓才會越來越清楚，今天、周五的預報變化將是關鍵。

▼最新歐洲模式資料。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇說，由於這個系統夾在東西兩個高壓之間，所以動態會蠻複雜的，發展起來後系統的大小也是很關鍵問題，如果比較小，偏西的分量就可能會比較多，也會更靠近台灣；如果比較大，那麼往北的分量就會比較多，也會關係到對台灣的影響程度。

吳聖宇指出，總之，下周看來勢必會有颱風要經過台灣附近，但影響的程度還未知，先提醒大家做好該有的準備囉。