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「燕子」颱風最快周六生成　環流雨彈狂炸北東連3天

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周受到東北風影響，迎風面北部、東半部易有較大雨勢發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶系統發展活躍，中央氣象署指出，目前位於琉球群島海面的低氣壓，預估周五發展為熱帶性低氣壓，周六、日增強為今年第17號颱風「燕子」，下周一至周三接近台灣，受到其外圍環流影響，北部及東半部可能有局部大雨發生，其他地區雨勢也會增加。

氣象署觀測資料顯示，今年第16號颱風「西馬隆」今下午2時在台北東北東方1280公里的海面，朝日本方向前進，氣象署預報員黃恩鴻說，預計周五、周六影響到日本關西及關東地，其強度可能已減弱為溫帶氣旋，對台灣天氣沒影響。

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▲▼西馬隆颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

▲西馬隆颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

不過黃恩鴻表示，目前位於日本琉球群島的低氣壓，有逐漸增強的趨勢，預估周五發展為熱帶性低氣壓，周六、日就增強為颱風「燕子」，隨後北上到台灣附近，其外圍環流也會影響到台灣北部及東部，帶來明顯雨勢。

降雨趨勢，黃恩鴻指出，明天至周六鋒面移到東部海面，雖然結構不強，環境為東北風帶來較多的水氣，迎風面北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，其中明、後天在基隆北海岸及東半部有局部大雨發生的機率，周六雨勢發展更明顯，嘉義以南地區在午後有局部較大雨勢。周日仍受東北風影響，但水氣減少，基隆北海岸、大台北地區仍有局部短暫陣雨，東部地區也有零星陣雨。

黃恩鴻表示，琉球群島的低氣壓在周末可能增強為燕子颱風，因此下周一至下周三受到颱風外圍環流影響，降雨增加，尤其北部、東半部雨勢較大且持續，中南部也因雲量增加，也會出現降雨，但實際降雨仍要視熱帶低壓的路徑與強度而定。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，台灣附近未來仍為大低壓區，琉球海面熱帶系統發展的位置、動向及強度仍有不確定性，低氣壓的外圍環流都會影響台灣天氣，氣象署將持續密切觀察。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周雲多易下雨，因此各地高溫約31、32度，下周雨勢明顯增加，還會降溫，北部、東半部高溫降到30度以下，但原本預估10月有比較冷的空氣南下，因熱帶系統發展，變冷可要再等一等。

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