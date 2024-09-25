羅廷瑋為「棄權」道歉！　游淑慧籲團結：別因恐嚇忘了支持者期待

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院藍白黨團昨於程序委員會聯手退回中央政府預算案，但投票過程中，國民黨立委羅廷瑋選擇棄權，引起議論，羅廷瑋今（25日）公開道歉，表示接受黨團任何處分，對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，可以理解面對刀光劍影，心裡難免會出現一瞬間的軟弱，不經一事不長一智，看到黨內那麼多人關心羅廷瑋，希望羅能知道往後要「結伴而行、團隊重要」，更提醒「永遠別因為對手的恐嚇，卻忘了支持者的期待」。

針對「棄權風波」，羅廷瑋今早發文致歉，「對不起，深深的對不起！一夜未眠，此刻的廷瑋滿懷愧疚」，他提到，除了深刻反省思慮不周，更深深對支持者、黨團同志感到抱歉，這幾個月，他和團隊遭到綠營排山倒海的霸凌，做出令他後悔至極的錯誤決定，他保證不會再犯同樣錯誤，將向黨團自請處分，黨團任何處分，他都接受，絕無異議。

游淑慧表示，看到廷瑋的道歉聲明，只能說，大概可以理解面對刀光劍影，心裡難免就是會出現那一瞬間的軟弱，就像自己在調查京華城的這段期間，辦公室、臉書和網路也會被刻意騷擾出征罷凌，各種壓力皆有。

游淑慧表示，她曾經也在受訪時不諱言的說，一度想放棄召集人工作，未來也可能不想再碰魚果市場的深水區，但她知道，犯錯的不是自己，所以該逃避的也不是她。

游淑慧認為，不經一事不長一智，政治路也是一條修練路，是斬妖除魔？還是畏懼逃避？又或是被妖魔同化？看的就是自己的心志與選擇。

游淑慧提醒，看到羅廷瑋留言區下的一排藍勾勾，黨內有那麼多人在關心呵護，也希望羅能知道往後要「結伴而行、團隊重要」。

最後，游淑慧強調，自己也跟羅廷瑋說，「永遠別因為對手的恐嚇，卻忘了支持者的期待」。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）