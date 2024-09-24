藍白程委會擋下總預算案　郭國文酸：藍自家人都棄權看不下去鬧劇

▲立法院程序委員會，民進黨團抗議藍白擋下總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（24日）中午召開程序委員會，在藍白聯手下，通過將總預算案暫緩列案，特別的是，國民黨立委羅廷瑋卻投下棄權票。對此，民進黨立委郭國文列出了多項交通建設案與社會補助，他批評，難道國民黨連執政縣市的交通建設，全部不要了是嗎？就因為藍白任性，就要耽誤全民發展，連自家人都投棄權票，看不下去這齣鬧劇，還要繼續陪民眾黨墮落嗎？

郭國文於臉書表示，今天藍白在程序委員會，退回總預算跟前瞻五期預算，原來國民黨不在乎淡海輕軌、不在乎嘉義鐵路高架化、不在乎機捷發展！

郭國文指出，讓他告訴大家，如果不審預算，藍白是耽誤了什麼發展？翻開前瞻五期的編列，「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁3億4500萬」、「嘉義縣市鐵路高架化3億5000萬」、「萬大-中和-樹林線9億」、「機捷第三航廈站6億5600萬」、「桃園航空城捷運至中壢火車站土地整合發展計畫1億7000萬」、「淡海輕軌1億6400萬」，難道以上國民黨執政縣市的交通建設，全部不要了是嗎？

郭國文再指，還有軍公教調薪3%、私立大學學費補助、育兒津貼與托育補助，只因為藍白任性不想做立委該做的審查預算，所以要耽誤全民發展。

最後，郭國文強調，連自家人都投棄權票看不下去這齣鬧劇了，國民黨還要繼續陪同民眾黨墮落嗎？

▼國民黨立委羅廷瑋於程序委員會投下棄權票，引起討論 。（圖／記者屠惠剛攝）