藍白程委會惡擋總預算　吳思瑤怒轟：混蛋加三級

▲民進黨團抗議藍白惡意杯葛退回總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對中央總預算案，藍白聯手在程序委員會擋下，讓民進黨幹事長吳思瑤痛批，這是混蛋加三級，擺明了跟人民開幹，對自己的國家開槍，「有這種濫權立委，台灣還需要敵人？」

無黨籍原住民立委高金素梅因不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，提案院會退回總預算，最終表決通過，退回到程序委員會，但民眾黨團總召黃國昌今上午表示，黨團3長23日下午4時和國民黨團3長見面達成3項共識，其中針對預算部分，痛批行政院藐視國會，無視原住民禁伐補償、農民公糧收購等權益保障，因此將於今天中午程序委員會全數退回，而在程序委員會中，最終也如他所言，以17人出席、9人贊成、7人反對、1人棄權擋下總預算案。

吳思瑤指出，這是台灣國會史上第一次，立院程序委員會擋下總預算案，民進黨國會多數八年期間，程序委員會0擋案，民進黨不會利用多數暴力，閹割任何議案被排審的權利。這是民進黨的自制，擁有權力時更要慎用權力。但上會期藍白重回國會多數後再開議事惡例，在程委會擋下法案達61次，最經典的就是民進黨立委沈伯洋提的立委赴中納管的國安法案。

吳思瑤痛批，國家總預算案竟然也走上「連掛號資格都沒收」的境地，在程序委員會階段就被擋，令人匪夷所思。這可是昨天藍白黨鞭密會後的共同決議，黃國昌一早開記者會就預告了這個行動，氣燄囂張，這已經不是非理性，這是走火入魔喪心病狂。