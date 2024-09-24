藍白擋總預算！羅廷瑋卻棄權　黃揚明痛罵該停權：這樣做自毀前程

▲國民黨立委羅廷瑋於程序委員會投下棄權票，引起討論 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（24日）中午召開程序委員會，在藍白聯手下，通過將總預算案暫緩列案，特別的是，國民黨立委羅廷瑋卻投下棄權票。對此，媒體人黃揚明痛罵，這有什麼好棄權的？身為一個在野黨立委就該挺在野黨決議，新科立委這樣搞，絕對是自毀前程！黃表示，羅當然會說「地方壓力很大」，但誰沒有壓力？其他新科立委牛煦庭、黃建豪沒有壓力嗎？把國民黨的支持者放在哪？若真的有難處，就請假不要來，「投一個棄權難看啊！」

黃揚明於節目《大新聞大爆卦》指出，國民黨應該把羅廷瑋停權，這有什麼好棄權的？身為一個在野黨立委就是該挺在野黨決議，過去在程序委員會沒有發生過這種事，預算會期有什麼好怕的？現在投了這張棄權票，「連藍軍都要罷免你」。

黃揚明呼籲，國民黨團不能隨便帶過這件事，該停權就停權，該處理就處理，新科立委這樣搞，絕對是自毀前程！

黃揚明表示，剛剛看到報導，藍委羅廷瑋投棄權，因為綠委沈伯洋未到，因此席次有優勢，國民黨團才允許投棄權，今天是羅廷瑋，這樣以後又是「哪一個」要投棄權票，通通跑出來了。

黃揚明直言，如果羅廷瑋真的有難處，那就離開、請假不要來，「投一個棄權難看啊」，這件事，接下來戰場會燒到盧秀燕，下一波民進黨就會打台中，羅廷瑋成為破口，列為第一個罷免的人，就因為你會退，展現出對國民黨沒有信心，這樣是不適合當在野黨立委的，就回去台中市當里長就好。

黃揚明認為，如果心理素質沒辦法支撐的話，就別當這席立法委員，當初多少人期待羅廷瑋不要被民進黨牽著走，現在卻被牽著走，到底有沒有想清楚？現在這樣屈服了，把國民黨真正的支持群眾放在哪？

最後，黃揚明質疑，羅廷瑋當然會說「地方壓力很大」，但誰沒有壓力？其他新科立委牛煦庭、黃建豪沒有壓力嗎？為什麼要去參加程序委員會投棄權票，有人逼迫嗎？

▼國民黨立委羅廷瑋於程序委員會，投下棄權票，議事人員與他確認。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道，點圖放大）