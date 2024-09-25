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擋總預算「棄權」惹議！　羅廷瑋道歉：願意接受黨團任何處分

▲▼羅廷瑋 聯訪 時事 秀出 黑鷹滅青鳥 手機簡訊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨、民眾黨黨團24日在立法院程序委員會聯手退回中央政府預算案，但在投票過程中，國民黨立委羅廷瑋卻臨時棄權，引發外界熱議，不少藍營人士和支持者不滿。羅廷瑋今（25日）在臉書上公開道歉，並接受黨團任何處分。

「對不起，深深的對不起！！！一夜未眠，此刻的廷瑋滿懷愧疚」，羅廷瑋提到，昨天他在程序委員會投下棄權票，他除了深刻的反省自己的思慮不周，更深深的對支持者、對黨團同志感到抱歉，沒有盡到身為在野制衡者該盡的責任。

羅廷瑋指出，這幾個月來，他和他的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，他也感到心力交瘁，他做出了令支持者失望，也令他後悔至極的錯誤決定，在程序委員會就退回總預算的表決，投下了棄權票。

羅廷瑋說，因個人的思慮不周，並不足以做為自辯的理由。他看到了非常多來自支持者憤怒和批評，大家過去這麼支持他，他卻讓大家如此失望，他很自責，大家的批評完全在情在理，這些都是他該受的責備，他也會把大家的責備一一記在心上，永遠警惕自己。

對於自己犯的錯誤，羅廷瑋有四個反省，第一，鄭重的向所有的支持者和黨團同志致上最深的歉意。第二，承諾保證不會再犯同樣的錯誤，未來會全力善盡在野制衡者的職責，和黨團同志同心齊力，在監督執政者的崗位上共同努力。

第三，對於違反黨團立場，投棄權票一事，他將向黨團自請處分，黨團的任何處分，他都接受，絕無異議。第四，今後，他會勇敢對抗執政者的濫權，也將正面迎擊來自綠營的一切霸凌和攻擊，絕不退縮。

最後，羅廷瑋提到，不經一事，不長一智，昨天的事，是他從政以來最大的打擊。他不敢奢望大家原諒，但他會努力改進，用接下來立委任期的表現，將功補過，做一個勇敢的國民黨立委。

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