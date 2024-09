未公開影片曝！以揭真主黨在民宅射飛彈　示警平民快逃：會持續空襲

▲哈加里呼籲黎巴嫩平民遠離真主黨存儲武器的民宅。(圖/路透社)

記者葉睿涵/編譯

以色列國防軍發言人哈加里(Daniel Hagari)向黎巴嫩邊境村莊的平民發出警告,真主黨可能利用民宅存儲武器,呼籲村民遠離真主黨藏匿武器的地點,以免在未來的軍事打擊中受到傷害。

Unbelievable footage:

A #Hezbollah cruise missile located inside a house in southern #Lebanon, ready for launch.

It was destroyed in an IDF airstrike.

These are Israel's enemies, cynical jihadi terrorists, using their own people as human shields in order to kill israelis.#Israel pic.twitter.com/9EzNu28jUL