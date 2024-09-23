未公開影片曝！以揭真主黨在民宅射飛彈　示警平民快逃：會持續空襲

▲哈加里呼籲黎巴嫩平民遠離真主黨存儲武器的民宅。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）向黎巴嫩邊境村莊的平民發出警告，真主黨可能利用民宅存儲武器，呼籲村民遠離真主黨藏匿武器的地點，以免在未來的軍事打擊中受到傷害。

Unbelievable footage:

A #Hezbollah cruise missile located inside a house in southern #Lebanon, ready for launch.

It was destroyed in an IDF airstrike.

These are Israel's enemies, cynical jihadi terrorists, using their own people as human shields in order to kill israelis.#Israel pic.twitter.com/9EzNu28jUL — Erez Neumark (@ErezNeumark) September 23, 2024

據《以色列時報》報導，哈加里在記者會公開了一段首次曝光的影片，顯示真主黨特工在黎巴嫩南部一個村莊的平民住宅中準備發射巡航飛彈。這棟民宅隨後成為了以色列空襲的目標，因此哈加里強調，真主黨在民宅中藏匿武器，將當地居民置於危險之中，呼籲村民為自身安全盡快遠離這些武器。

Update - IDF Warns Lebanese Civilians Ahead of Airstrikes on Hezbollah



IDF Spokesman Rear Adm. Hagari warned Lebanese civilians in border villages about upcoming airstrikes on properties believed to store Hezbollah weapons. As the strikes commenced, footage revealed secondary… https://t.co/Bnd4cEtzTP pic.twitter.com/YX6S0THSVg — GlobalSpotlight (@GlobalSpotlite) September 23, 2024

網上也流出影片，顯示以色列在瞄準民宅開砲時，這些民宅都發生了二次爆炸，顯示這些民宅內確實存有大量武器。哈加里進一步指出，以軍已證實真主黨準備向以色列發射火箭，因此以方的空襲行動仍會持續，直到消除這些威脅為止。

哈加里表示，任何涉及真主黨的目標都會被鎖定，以確保以色列的安全。隨著局勢升級，哈加里再次呼籲黎巴嫩村民儘早採取行動，遠離可能被攻擊的區域，以免捲入真主黨與以色列之間的衝突。