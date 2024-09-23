日本海自涼月號駛入中國領海　艦長「不清楚艦艇位置」被解職

▲日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」意外進入中國領海，目前涉事艦長已遭解職。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日媒共同社援引外交消息人士指出，日本政府近日向中方通報，海上自衛隊護衛艦「涼月號」今年7月曾一度進入中國浙江省的中國領海。日本方面強調，艦艇短暫駛入中國領海乃是無意之舉，而犯下嚴重錯誤的艦長目前已被解職，不過這一事件依舊引發了中方強烈抗議，雙方外交緊張升溫。

綜合外媒報導，這起事件發生於7月4日清晨。當時，正在監視中國軍事演習的「涼月號」，意外在距離浙江省海岸12海里（22 公里）以內的中國領海航行了約20分鐘，直到海上自衛隊基地主動示警，「涼月號」才立刻駛出中國領海。

事後，調查發現，擔任「涼月號」艦長的指揮官級別男軍官並不清楚船艦的具體位置，也未意識到已進入中國領海，而其他值班船員在傳遞資訊方面也存在問題。為避免進一步影響中日關係，日本事後非正式向中國告知此事，並強調此乃日方無意之舉，案件中的涉事艦長已於7月被解職，海上自衛隊也正考慮對其他相關船員採取紀律處分。

這是日本自衛隊自1954年成立以來，首次在未通報的情況下進入中國領海。中方對此表達強烈不滿，批評日本護衛艦的行為非法不當，並要求日本進行徹底調查，防止類似事件再次發生。然而，日本政府堅持護衛艦依據《聯合國海洋法公約》擁有無害通過權，並稱其行動合法。