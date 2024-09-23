真主黨通訊設備連環爆　以色列總統「否認與此有關」

▲以色列總統赫佐格否認與導致黎巴嫩數千人受傷的呼叫器爆炸案有關。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社耶路撒冷22日綜合外電報導

以色列似乎否認與導致黎巴嫩數千人受傷的呼叫器爆炸案有關。以色列總統赫佐格22日駁斥與17日針對黎巴嫩真主黨的行動有任何關聯，並稱他的國家擁有自衛的「固有權利」。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）報導，真主黨（Hezbollah）誓言將報復以色列，因為真主黨成員的呼叫器和對講機在17日與18日接連發生爆炸，造成逾30人死亡，其中包括2名兒童，另導致約3000人受傷。

以色列普遍被認為應該對爆炸攻擊負責，但以色列未表示對此負責或是否認。

赫佐格（Isaac Herzog）接受英國天空新聞網（Sky News）「與崔弗菲力普斯的週日早晨」（Sunday Morning with Trevor Phillips）節目採訪時表示：「首先，我毫不遲疑地駁回與此事件或這類行動源頭有所關連。」

「這場戰爭中發生了許多可怕的悲劇，我們從來不想走到那一步，但我們有自衛的固有權利。事實是，房屋被拆毀、以色列人被殺害，包括穆斯林、基督徒、德魯士族和猶太人，他們原本在以色列北部和平共處。」

「他們被迫離開家園長達一年，而真主黨不斷向我們的人民發射飛彈，最終，你有權保護你自己。」

關於以色列是否否認對本週的爆炸事故負責，或這是其他勢力所為，赫佐格說：「我沒有暗指任何事，我只能說，真主黨在外有很多敵人，最近相當多。」