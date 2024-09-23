烏再轟俄國2大型軍火庫　3千噸彈藥1夜引爆！俄軍未來3個月有難了

▲烏克蘭炸毀了俄國2座大型彈藥庫，消滅了俄軍未來2、3個月的彈藥量。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭21日宣布，軍方連夜對俄羅斯境內2個大型軍火庫發動了攻擊，引發巨大爆炸與衝擊波，迫使當地政府下達緊急疏散令。這是烏方在不到一周內第2次對俄羅斯軍事設施展開重大襲擊。專家推測，烏方至少引爆了3萬噸烈性彈藥，相當於斷掉了俄軍2到3個月的彈藥供應。

據《紐約時報》報導，烏克蘭18日才剛攻擊了俄國特維爾州（Tver）托羅佩茲市（Toropets）一個主要軍火庫，不到4天後，又再次對托羅佩茨和西南部吉霍列茲克（Tikhoretsk）的彈藥庫展開空襲。這2個地方都距離烏克蘭所控制的領土超過200英里，其中的一座軍火庫已被證實存有從北韓獲得的彈藥。

烏克蘭指出，軍方使用無人機襲擊了托羅佩茨附近的軍火庫，但烏方並未具體說明該國攻擊吉霍列茨克的武器類型，僅表示軍方成功擊中了當地的軍火庫，因此報導猜測，烏方可能在這場襲擊中使用了一種新型武器。過去數周以來，基輔不斷向其盟友施壓，希望獲得使用西方武器來打擊俄羅斯縱深腹地的許可，然而烏克蘭表示，這一授權尚未獲准。

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Several large Russian weapons depots destroyed in Ukrainian drone swarm strikes a few hours ago.



This video shows the weapons depot storing North Korean artillery shells exploding in Tikhoretsk, in the Krasnodar region nearly 500 km from the frontlines. pic.twitter.com/Kzsdsua7iT — Visegrád 24 (@visegrad24) September 21, 2024

俄羅斯當局沒有直接承認這些攻擊，但地方官員坦言，吉霍列茨克遭無人機攻擊後引發了大火和爆炸，迫使當地約1200名居民撤離。托羅佩茨附近的無人機襲擊也導致一座火車站緊急疏散，另外還有一條高速公路被暫時封鎖。報導稱，這是烏克蘭針對俄羅斯彈藥庫發動的最新一輪打擊，旨在削弱俄羅斯的軍事優勢。

此前，烏克蘭總統澤倫斯基表示，軍隊長期以來在火力上處於劣勢，俄羅斯每周對前線陣地和城市的攻擊遠超烏軍的火力密度。軍事專家認為，破壞俄羅斯的後勤體系，尤其是摧毀彈藥庫，是烏克蘭削弱俄軍戰鬥力的關鍵。

愛沙尼亞軍事情報中心負責人基維塞爾格（Ants Kiviselg）推測，烏方最近展開的襲擊至少引爆了3萬噸烈性彈藥，相當於約75萬枚炮彈；這幾乎等同於俄軍2到3個月的彈藥供應，未來幾周將看到這些損失對戰場的影響。