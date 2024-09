烏再轟俄國2大型軍火庫　3千噸彈藥1夜引爆！俄軍未來3個月有難了

▲烏克蘭炸毀了俄國2座大型彈藥庫,消滅了俄軍未來2、3個月的彈藥量。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭21日宣布,軍方連夜對俄羅斯境內2個大型軍火庫發動了攻擊,引發巨大爆炸與衝擊波,迫使當地政府下達緊急疏散令。這是烏方在不到一周內第2次對俄羅斯軍事設施展開重大襲擊。專家推測,烏方至少引爆了3萬噸烈性彈藥,相當於斷掉了俄軍2到3個月的彈藥供應。

據《紐約時報》報導,烏克蘭18日才剛攻擊了俄國特維爾州(Tver)托羅佩茲市(Toropets)一個主要軍火庫,不到4天後,又再次對托羅佩茨和西南部吉霍列茲克(Tikhoretsk)的彈藥庫展開空襲。這2個地方都距離烏克蘭所控制的領土超過200英里,其中的一座軍火庫已被證實存有從北韓獲得的彈藥。

烏克蘭指出,軍方使用無人機襲擊了托羅佩茨附近的軍火庫,但烏方並未具體說明該國攻擊吉霍列茨克的武器類型,僅表示軍方成功擊中了當地的軍火庫,因此報導猜測,烏方可能在這場襲擊中使用了一種新型武器。過去數周以來,基輔不斷向其盟友施壓,希望獲得使用西方武器來打擊俄羅斯縱深腹地的許可,然而烏克蘭表示,這一授權尚未獲准。

BREAKING:



Several large Russian weapons depots destroyed in Ukrainian drone swarm strikes a few hours ago.



This video shows the weapons depot storing North Korean artillery shells exploding in Tikhoretsk, in the Krasnodar region nearly 500 km from the frontlines. pic.twitter.com/Kzsdsua7iT