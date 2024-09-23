衝突全面升級？　真主黨二把手宣布「無限制戰鬥」已經展開

▲卡西姆警告，衝突恐演變成區域戰爭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

真主黨第二號人物、副秘書長卡西姆（Sheikh Naim Qassem）22日表示，以色列犯下「讓我們痛苦的戰爭罪」，因此「一場沒有限制的戰鬥」已經展開。而以色列國防軍（IDF）參謀總長哈列維（Herzi Halevi）也透露，計畫在未來幾天內對真主黨採取行動，引發衝突全面升級的擔憂。

卡西姆出席精銳「拉德萬部隊」（Radwan）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）的葬禮時，發表了上述言論。他說，真主黨不需要發布威脅，也不需要具體說明，21日針對以色列領土的火箭彈回擊，正是「這場無限制戰鬥的一部分。」

71歲的卡西姆形容，以色列最近的攻擊「代表了我們這個時代前所未見、最高程度的殘暴。我們坦承，你們傷害了我們，我們也是人類。不過，當我們受苦時，你們也將受苦。」他堅稱不會讓以色列得逞，因為黎巴嫩對加薩的支持不論如何都將持續下去，直到戰爭結束為止。

黎巴嫩真主黨的呼叫器與對講機於17、18日連環爆炸，造成37死、約3000傷。「拉德萬部隊」指揮官阿基爾也在20日的以色列空襲中喪生。

以色列國防軍參謀總長哈列維22日表示，他們已準備好應對接下來與真主黨的對抗，預計未來幾天內採取行動。他警告真主黨，若不接受以色列公民能夠安全返回其北部家園，將會面臨更多打擊。