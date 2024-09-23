以色列大規模空襲黎巴嫩！　以軍將發表聲明

真主黨第二號人物、副秘書長卡西姆（Sheikh Naim Qassem）22日表示，以色列犯下「讓我們痛苦的戰爭罪」，因此「一場沒有限制的戰鬥」已經展開。而以色列國防軍（IDF）參謀總長哈列維（Herzi Halevi）也透露，計畫在「未來幾天」內對真主黨採取行動，引發衝突全面升級的擔憂。