以色列大規模空襲黎巴嫩！　以軍將發表聲明

▲黎巴嫩南部地區又遇襲。（圖／路透，下同）
記者詹雅婷／綜合報導
以色列國防軍23日透過社群平台X表示，以軍正對黎巴嫩境內的真主黨目標發動大規模攻勢，將於稍晚公開更多細節。另據黎巴嫩媒體消息，以色列鎖定黎巴嫩南部地區以及貝卡谷地（Beqaa Valley）展開大規模空襲。
以色列時報、耶路撒冷郵報報導，以軍鎖定真主黨多處火箭發射地下設施，地點包括包括泰爾（Tyre）、馬爾佳庸（Marjayoun）、納巴蒂葉（Nabatieh）以及貝卡谷地。
以媒Walla指出，以軍發動攻擊之前，有事前通知空襲目標地點附近的黎巴嫩平民。據傳以色列國防軍將於當地23日上午8時（台灣23日下午1時）向國際媒體發表聲明。
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