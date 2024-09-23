空姐超嚴服儀規定！　這家航空「禁止內衣若隱若現」

▲美國達美航空（Delta Air Lines）近日發布一項有關空服員的服裝規範引發熱議。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）近日發布一項有關空服員的服裝規範，要求所有空服員必須穿著「適當的內衣」不可若隱若現，同時禁止明顯刺青，另外還有一系列關於外型的要求，引發網友熱議。

根據《人物》雜誌報導，達美航空在最新的服裝儀容備忘錄中，詳細規範了求職者及現任空服員在面試、培訓以及工作期間的外型要求，包含所有空服員必須穿著適當的內衣，不可若隱若現也不許外露。

備忘錄中要求員工保持個人清潔，睫毛應「看起來很自然」，所有指甲顏色需一致。同時，明顯的刺青不被允許，必須用衣物或防水化妝品遮蓋，不可用繃帶來遮掩刺青。

至於髮型，達美規定髮色須自然，無突兀挑染或不自然的顏色，如果頭髮長過肩膀，必須「完全往後綁，不能擋住眼睛」，但如果髮長超過背部中間，則需要將其盤起。

此外關於配戴的首飾也有規定，每隻耳朵最多可佩戴兩個不超過硬幣大小的耳環，不允許戴圈型耳環或耳擴。鼻環的部分僅能穿戴一側，且規定只能使用金、銀、白珍珠或鑽石，其餘臉部和身體部位不允許穿孔。

儘管對空服員的外貌有多項要求，達美也在文件中表示，「我們會根據員工的宗教信仰或習俗，來調整他們的服裝或外貌，除非這會造成安全隱患或給公司帶來不必要的負擔。」

達美還提到，在面試當天禁止使用髒話、嚼口香糖或使用手機和耳機。

不少網友指出，達美航空會特別公布這類規定非常讓人驚訝，但大部分的人都支持這些規定，「我覺得這沒什麼問題，主要是為了衛生和安全，乾淨整潔的外貌顯得更專業」、「他們必須把這些寫成文件發給新人，說明了應徵者的問題可能真的太多了」。