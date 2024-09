訪美會拜登、賀錦麗　澤倫斯基：將提出烏克蘭「勝利計畫」　

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。(圖/路透)



文/中央社基輔22日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基22日抵達美國賓夕法尼亞州展開至關重要訪問,期間他將會提出基輔如何終結跟俄羅斯戰爭的願景。

法新社報導,澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)預定向美國總統拜登、副總統及民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)說明烏克蘭的計畫。

澤倫斯基在社群媒體發文說:「我們已經抵達美國,會將烏克蘭的勝利計畫提交我們所有盟友討論。」

We have arrived in the United States. The main objective is to strengthen Ukraine and protect all our people. This war can only be ended with a just peace through global efforts. Everyone who values life can help, and the most effective help is determination. Ukraine’s Victory… pic.twitter.com/nQvqXj8tDO