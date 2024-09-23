拜登沒關麥克風！　直接脫口「中國正咄咄逼人測試我們」

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登21日於「四方安全對話」峰會中，因為麥克風沒有關閉，意外被錄下一段對話。他在對話中提及，中國持續在台灣海峽等地區表現出咄咄逼人的態度，「藉此測試我們。」這番對話也與峰會聲明中，避免談及北京當局的態度相反，恐會破壞本次峰會成果。

根據《衛報》報導，拜登21日在「四方安全對話」的閉門會議中，因為麥克風沒有關閉，意外被錄下一段對話。他在對話中表示，「中國繼續表現出咄咄逼人的態度，在整個地區測試我們，在南海、東海、南亞和台灣海峽都是如此。」

▲拜登與澳洲總理艾班尼斯（左1）、印度總理莫迪（左2）、日本首相岸田文雄（右1）舉行「四方安全對話」峰會。（圖／路透）



拜登還指出，中國國家主席習近平正將重點放在國內經濟的挑戰上，儘量減少中國外交關係中的動盪，「在我看來，他也希望為自己爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益。」他強調，華府近來正針對此進行努力，包含今年4月與習近平的通話，這有助於緩解衝突。

拜登21日在家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）與印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相岸田文雄及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行「四方安全對話」（QUAD）峰會。

4位領導人在峰會後的聯合聲明中，僅指出對東海和南海局勢、南海恐嚇行為的擔憂與譴責，使用了含蓄的措辭，提到保持該地區自由開放和地緣政治挑戰，避免直接點名北京當局。

因此，拜登的意外發言，恐破壞4國在這次峰會期間謹慎的外交努力。