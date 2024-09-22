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iPhone充電發出怪聲「行動電源爆炸」　美16歲女驚覺火燒上手臂

▲▼ 。（圖／翻攝自Topsfield Fire Department）

▲16歲少女聽到手機傳來奇怪聲音之後，行動電源爆炸，引起火災。（圖／翻攝自Topsfield Fire Department）

記者詹雅婷／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名16歲少女14日使用行動電源替她的iPhone充電，沒想到行動電源突然爆炸起火，造成附近的床鋪、她的上衣袖子都火舌燒到，手臂被火燒傷，濃密黑煙開始瀰漫整個房間，立刻撥打911電話求救。

今日美國報報導，16歲少女卡達朵（Audra Cataldo）去朋友家玩，與朋友兩人獨自在家看電影，在這段期間內，她拿出在網路上購買的行動電源替iPhone充電。她把行動電源插入牆壁插座，並把手機吸附在行動電源上。

沒想到隔了一陣子，卡達朵突然聽到正在充電中的手機傳來奇怪聲音，下秒行動電源爆炸，附近的床鋪、她的上衣袖子都被火燒到，低頭一看，發現火舌已經燒向她的整個手臂。當時濃密黑煙開始瀰漫整個房間，兩人害怕整間房屋都會跟著燒起來，立刻打電話求救。

第一批救援人員趕到現場之後，立刻滅火、移走被火燒到的床鋪，房屋也進行通風，屋內2人順利獲救。火災大約造成5000美元（約新台幣16萬元）的損失，卡達朵手臂輕微燒傷。

卡達朵朋友的父母受訪時提到，若她們兩人在床上睡覺了，情況可能變得更糟，會沒有時間逃出來，感謝所有相關人員能在短時間內趕到現場處理。

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