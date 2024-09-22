搖滾農村微醺音樂節　9／28日月潭向山遊客中心登場

▲霸氣樂團受邀赴「搖滾農村微醺音樂節」開唱。（圖／民視提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府將於9月28日在日月潭向山遊客中心舉行「搖滾農村微醺音樂節」，邀請「霸氣樂團」等知名搖滾及爵士樂團和新興獨立音樂人帶來精彩演出，並安排地區特色飲料吧，歡迎民眾在秋意時節，齊聚體驗音樂與自然的完美融合，沉醉在特色地酒調飲和月光中。

縣政府表示，本次音樂節一如主題「微醺」，將呈現輕鬆愉悅的氛圍，讓參加者可一邊欣賞現場爵士樂優雅演出，一邊享受當地特色地酒調飲、咖啡、甜品與美食的香醇滋味，還能藉由各種互動體驗，如農村與綠色餐飲市集、DIY，同時探索農村生活的多元文創產業。

演出卡司方面，包括民視霸氣樂團于浩威、王瞳及多位演藝人員，還有Wonderful爵士樂團、臺灣電提教父黃興真等；另有地區特色飲料吧將展示南投精釀酒類與優質咖啡、以及南投茗茶，農村與綠色餐飲市集則匯集南投特色農產品，以及近年頗富盛行的綠色餐飲美食，凡參加者還可參與「現時限量GO」體驗活動，獲取農村好物獎品。

縣府農業處長蘇瑞祥表示，希望透過音樂與農村產品的結合，創造放鬆心靈、釋放壓力的獨特空間，帶領民眾深入體驗南投的美景與特色，歡迎愛好大自然與音樂的朋友於9月28日下午13時至21時一起共襄盛舉。