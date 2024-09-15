　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

泳渡日月潭比去年慢5分鐘　馬英九自嘲應該的：否則不成了水怪

▲前總統馬英九以74歲高齡，第11度成功泳渡日月潭。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲前總統馬英九以74歲高齡，第11度成功泳渡日月潭。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭萬人泳渡今天登場，前總統馬英九連續11年參加、也是75歲屆齡前「最後一泳」，以2小時53分完賽，比去年慢了約5分鐘；馬英九上岸後自嘲退步的成績，認為愈來愈慢是應該的，「否則不就成了日月潭水怪？」

日月潭泳渡活動主辦單位上午在伊達邵碼頭舉辦成功歡迎會，南投縣副縣長王瑞德向挑戰成功的泳士道賀，並恭喜馬英九再度游完全程，並打趣調侃他故意想在日月潭多留一會兒，所以游得比去年慢，馬英九不以為意，還半開玩笑說如果游得愈來愈快，「我不成了日月潭水怪？」引來滿場歡樂笑聲和掌聲。

▲南投縣政府舉辦日月潭萬人泳渡成功歡迎會，副縣長王瑞德向挑戰成功泳士道賀。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府舉辦日月潭萬人泳渡成功歡迎會，副縣長王瑞德向挑戰成功泳士道賀。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，今年日月潭萬人泳渡國際泳客有來自38國的365人，包括美國、英國、日本、以色列、加拿大、大陸地區、厄瓜多、巴西、尼加拉瓜、俄羅斯、立陶宛、宏都拉斯、貝里斯、印尼、印度、西班牙、法國、南非、挪威、泰國、紐西蘭、馬來西亞、馬紹爾群島、荷蘭、斯洛伐克、智利、菲律賓、越南、奧地利、新加坡、瑞士、義大利、葡萄牙、寮國、德國、緬甸、澳洲、韓國等；縣府不但聘用雙語主持人，現場指示牌、告示牌、看板等細項也都加入英語翻譯。

▲南投縣政府舉辦日月潭萬人泳渡成功歡迎會，副縣長王瑞德向挑戰成功泳士道賀。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府舉辦日月潭萬人泳渡成功歡迎會，副縣長王瑞德向挑戰成功泳士道賀。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華表示，特別感謝維他露股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣精品、台灣人壽保險股份有限公司、台灣美津濃股份有限公司等國內各大企業，熱情贊助大會需求物品及活動相關設備，相信藉此也將讓企業形象更加提升，並誠摯歡迎全體與會的選手及嘉賓在活動結束後，到南投各大風景區走一走，也歡迎隨時回來南投旅遊、運動、休閒度假。

ET快訊
魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　
葡萄桑颱風估明晨生成　最新路徑預測曝
哈孝遠遭陷害！郭彥均當場翻臉走人　「他還原始末」公開道歉了
快訊／盧彥勳執教國家隊首勝到手！
張蘭直播失控！　「扮孕婦錘肚子」狂喊拖油瓶
泰男性侵14歲女兒！拍OnlyFans影片　還找陌生男一起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

泳渡日月潭比去年慢5分鐘　馬英九自嘲應該的：否則不成了水怪

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

看準綠白不合！藍強化主體推優先法案　首戰「打包退回」大法官

立院新會期攻防將更激烈　民眾黨拚與藍合作「刪監察院、NCC預算」

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

民進黨黨慶高捷辦「國會改革歷程影展」惹議　確定延期另覓場地

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

美援台彈藥過期防彈衣發霉　藍委批荒唐：賴清德別害全民當塑膠

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

盼藍白連署「凍結總統府預算」　張啓楷：直到賴清德國情報告才解凍

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

客人用完熱水沒關「流不停」 員工飛奔關水不慎滑倒遭燙傷

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

女兒爆男同學誇她美　父吃醋急圓場：你比較帥

泳渡日月潭比去年慢5分鐘　馬英九自嘲應該的：否則不成了水怪

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

看準綠白不合！藍強化主體推優先法案　首戰「打包退回」大法官

立院新會期攻防將更激烈　民眾黨拚與藍合作「刪監察院、NCC預算」

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

民進黨黨慶高捷辦「國會改革歷程影展」惹議　確定延期另覓場地

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

美援台彈藥過期防彈衣發霉　藍委批荒唐：賴清德別害全民當塑膠

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

盼藍白連署「凍結總統府預算」　張啓楷：直到賴清德國情報告才解凍

獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

富邦IU「右耳腫一塊冒3症狀」！　奶昔PO大哭圖慌喊：不想變耳背

徐若熙飆生涯最速158公里　追平曾峻岳本土投手紀錄

載移民到英國！法船在英吉利海峽「觸礁解體」　至少8死6重傷

連中秋掃墓都禁止！北韓強拆深山墳墓「火葬遺骸」　民眾只能在家拜

Makiyo瘦到只剩36公斤「曝感情狀況」！　大方祝福歐弟升格三寶爸

爸爸10年前堅決反對養狗！如今寵上天抓癢蓋棉被　連頭貼也變犬照

台中女偷走海鮮粥店2部平板電腦　被逮竟怨警方「大驚小怪」

葡萄桑颱風估明晨生成「對台影響曝」　中秋節起雨區擴大

日月潭公開水域游泳錦標賽　菁英組卓承齊10連霸

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

政治熱門新聞

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

鍾小平曾對黃瀞瑩奪命連環叩！本人認了

第11次日月潭泳渡！馬英九「最後一游」

駁斥高雄國賓、THE ONE超高容積率任內核定！　吳敦義：一派胡言

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

詹江村發文轟鍾小平：跟哈巴狗一樣

曝台南高雄不再派西瓜都能贏　他分析：藍營「這兩人」成賴清德夢魘

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

高雄選戰民調綠不敵柯志恩「2黑馬被點名」　許智傑：若他們願意是好事

預言民進黨2026各縣市底牌！　郭正亮分析選情：賴清德非贏不可

柯志恩民調輾壓綠營5戰將　網點名黃捷參戰

張啓楷將提案凍結總統府預算

鍾小平連說2次沒追她　曾姸潔曝私訊

幕後／新疆考察招團不力　馬政府高官以「腰痛需靜養」為由不去了

更多熱門

相關新聞

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐

第42屆日月潭萬人泳渡於今天登場，計有2萬2606人、1869隊伍報名參加，包括38國365位國際人士，以及179位身心障礙「泳士」；其中一般組的余信輝以51分鐘拔得頭籌，女性參賽者第一名則為1小時15分完成的廖上儀。

日月潭萬人泳渡　74歲馬英九「最後一游」

日月潭萬人泳渡　74歲馬英九「最後一游」

第11次日月潭泳渡！馬英九「最後一游」

第11次日月潭泳渡！馬英九「最後一游」

幕後／新疆考察招團不力　馬政府高官以「腰痛需靜養」為由不去了

幕後／新疆考察招團不力　馬政府高官以「腰痛需靜養」為由不去了

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

關鍵字：

日月潭萬人泳渡歡迎會馬英九

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面