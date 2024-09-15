泳渡日月潭比去年慢5分鐘　馬英九自嘲應該的：否則不成了水怪

▲前總統馬英九以74歲高齡，第11度成功泳渡日月潭。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭萬人泳渡今天登場，前總統馬英九連續11年參加、也是75歲屆齡前「最後一泳」，以2小時53分完賽，比去年慢了約5分鐘；馬英九上岸後自嘲退步的成績，認為愈來愈慢是應該的，「否則不就成了日月潭水怪？」

日月潭泳渡活動主辦單位上午在伊達邵碼頭舉辦成功歡迎會，南投縣副縣長王瑞德向挑戰成功的泳士道賀，並恭喜馬英九再度游完全程，並打趣調侃他故意想在日月潭多留一會兒，所以游得比去年慢，馬英九不以為意，還半開玩笑說如果游得愈來愈快，「我不成了日月潭水怪？」引來滿場歡樂笑聲和掌聲。

縣府指出，今年日月潭萬人泳渡國際泳客有來自38國的365人，包括美國、英國、日本、以色列、加拿大、大陸地區、厄瓜多、巴西、尼加拉瓜、俄羅斯、立陶宛、宏都拉斯、貝里斯、印尼、印度、西班牙、法國、南非、挪威、泰國、紐西蘭、馬來西亞、馬紹爾群島、荷蘭、斯洛伐克、智利、菲律賓、越南、奧地利、新加坡、瑞士、義大利、葡萄牙、寮國、德國、緬甸、澳洲、韓國等；縣府不但聘用雙語主持人，現場指示牌、告示牌、看板等細項也都加入英語翻譯。

縣長許淑華表示，特別感謝維他露股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣精品、台灣人壽保險股份有限公司、台灣美津濃股份有限公司等國內各大企業，熱情贊助大會需求物品及活動相關設備，相信藉此也將讓企業形象更加提升，並誠摯歡迎全體與會的選手及嘉賓在活動結束後，到南投各大風景區走一走，也歡迎隨時回來南投旅遊、運動、休閒度假。